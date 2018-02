De Benedetti riparte con il Pd I conti in tasca all' Ingegnere Borsa | i titoli in rialzo

affaritaliani

(Di martedì 20 febbraio 2018) Di Carlo Deè nota la “sintonia politica” col Centrosinistra, ma allapiù che questo pur importante particolare interessano i risultati. Così idel gruppo sono tornati a salire dopo la decisione di uscire dalla scommessa, in perdita, rappresentata da Sorgenia (settore energia) per concentrare gli sforzi sul rilancio dell’industria (Sogefi), dell’editoria (Gedi) e della sanità privata (Kos), in portafoglio a Cir, controllata a sua volta dalla holding Cofide Segui su affaritaliani.it