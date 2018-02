Violenza sulle donne | ditelo alla parrucchiera

In Marocco è stata approvata una legge contro la Violenza sulle donne : Il testo non punisce però lo stupro coniugale e modifica solo qualche articolo del codice penale, e infatti è molto contestato The post In Marocco è stata approvata una legge contro la violenza sulle donne appeared first on Il Post.

Albenga - distrutta la "panchina arancione" : simbolo contro la Violenza sulle donne : Albenga, distrutta la "panchina arancione": simbolo contro la violenza sulle donne L'assessore all'Ambiente del Comune, Mariangelo Vio: "La violenza sta dilagando a livello nazionale e non risparmia nessuno, nemmeno noi".

Cronaca e Violenza sulle donne - crudeltà infinita : Ormai non passa giorno che non si parla di una Violenza ai danni di una donna. Violenze assurde, cruente, corpi martoriati come neppure ad un animale. Ogni Giorno, Ogni Giorno, Ogni Giorno, malgrado le manifestazioni, gli scritti, le canzoni, i libri, questa Violenza che da secoli si perpetra sulle donne, continua. Nelle guerre, nei lavori, nelle famiglie, in tutti i contesti non sembra esserci un’inversione di tendenza. FEMMINICIDIO: ...

Calcio - più Violenza sulle strade - ultrà di Lazio e Napoli in testa : Nell'attuale stagione calcistica si assiste a una ripresa di comportamenti 'incivili' e/o 'delinquenziali' dei tifosi che si mettono in viaggio, sulle autostrade o con il treno, per raggiungere gli ...

Contro la Violenza sulle donne ecco i monologhi di Eve Ensler : L'entrata sarà ad offerta per tutti gli spettacoli e l'intero incasso sarà devoluto all'associazione di promozione sociale Ametiste. I prossimi appuntamenti saranno domenica 18 febbraio alle ore 17 ...

L’ipocrisia di ospitare Gabriele Muccino al Sanremo contro la Violenza sulle donne - la difesa di Hunziker e Favino : La questione è approdata in sala stampa con notevole ritardo rispetto ai fatti, ma ha rappresentato plasticamente tutta l'ipocrisia di un Festival delle buone intenzioni che inciampa in un cortocircuito nel momento in cui decide di ospitare Gabriele Muccino al Sanremo contro la violenza sulle donne. Fiori appuntati sul petto, appelli dal palco, tanta retorica sulla violenza di genere e poi ecco spuntare un super-ospite accusato proprio di questo ...

Siracusa - a fuoco auto presidente rete antiViolenza sulle donne - : La vettura dell'avvocato Daniela La Runa, che dirige i centri antiviolenza "Raffaella Mauceri", è stata distrutta dalle fiamme la scorsa notte. Per le forze dell'ordine si tratta di un gesto ...

Violenza sulle donne - archiviato un quarto delle denunce - : Votata in Senato la relazione conclusiva della Commissione parlamentare sul femminicidio. Calano le denunce di Violenza sessuale, aumentano quelle per stalking e maltrattamenti. Il 25% degli omicidi è ...

Gli attori di A casa tutti bene a Sanremo cantano contro la Violenza sulle donne (video). E le accuse a Gabriele Muccino? : L'annunciato cast di attori di A casa tutti bene a Sanremo 2018 si presenta con l'eccellenza del made in Italy: da Pierfrancesco Favino, nelle doppie vesti di co-conduttore della kermesse e si attore per Gabriele Muccino, a Stefania Sandrelli, Giampaolo Morelli, Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Sabrina Impacciatore, Valeria Solarino, Massimo Ghini, Claudia Gerini, Giulia Michelini, Gian Marco Tognazzie Ivano Marescotti. tutti gli attori ...

Nina Zilli / Video - "Senza appartenere" : un fiore fra i capelli contro la Violenza sulle donne (Sanremo 2018) : Nina Zilli salirà sul palco di Sanremo 2018 presentando il brano "Senza appartenere", una canzone che l'artista piacentina dedica a tutte le donne del mondo; Video e interviste(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 00:22:00 GMT)

Nina Zilli al Festival di Sanremo 2018 contro la Violenza sulle donne : video in Senza appartenere : Nina Zilli al Festival di Sanremo 2018 ha presentato la sua Senza appartenere in occasione della prima serata trasmessa in diretta su Rai 1 oggi, martedì 6 febbraio. La cantautrice piacentina, a distanza di tre anni dalla sua ultima partecipazione alla competizione canora, torna all’Ariston con un brano che tratta un tema più attuale che mai come quello della violenza sulle donne. “Voglio cantare la bellezza dell’esSenza femminile, fatta di ...

MICHELLE HUNZIKER E I RANUNCOLI/ All'Ariston i fiori contro la Violenza sulle donne (Festival di Sanremo 2018) : MICHELLE HUNZIKER e i RANUNCOLI: da un'iniziativa del sindaco di Sanremo nasce l'hashtag #iosonoqui. La conduttrice porta sul palco dei fiori per dire no alla violenza sulle donne(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 17:00:00 GMT)

NINA ZILLI/ Video - "Senza appartenere" : una canzone contro la Violenza sulle donne (Sanremo 2018) : NINA ZILLI salirà sul palco di Sanremo 2018 presentando il brano "Senza appartenere", una canzone che l'artista piacentina dedica a tutte le donne del mondo; Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 08:35:00 GMT)

Sanremo 2018 : un fiore simbolo contro la Violenza sulle donne : il ranuncolo diventa il simbolo della lotta contro la violenza, le molestie e tutto quello che offende il mondo in generale'.