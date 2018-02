Uomo spara sulla folla durante il carnevale russo | quattro morti

L’Uomo che spara alle valanghe : Sciare in sicurezza: ce lo siamo detti in tutte le salse. Eppure ci sono situazioni in cui tutta l’accortezza del mondo non basta. E sono le più tragiche. valanghe e slavine sono forze della natura di fronta a cui il fattore C può essere davvero determinante perché dipendono da condizioni che non si possono controllare. O forse sì? In tutti i comprensori sciistici esiste un piano di sicurezza valanghe che permette di “bonificare” le aree ...

“Hanno sparato nella scuola”. Almeno un morto : la situazione. La città è sconvolta : partita la caccia all’Uomo : Choc per l’ennesima sparatoria, avvenuta ancora una volta in una scuola degli Stati Uniti, la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida. Un uomo armato ha aperto il fuoco sugli studenti poi è riuscito a fuggire. Ci sarebbero Almeno venti feriti, alcuni dei quali verserebbero in gravi condizioni. Il complesso scolastico è frequentato da oltre tremila studenti dai 9 ai 12 anni. La polizia di Coral Springs ha fatti ...

Sparatoria in una scuola superiore : "Tre morti e almeno 50 feriti". Caccia all'Uomo e terrore in Florida : Una Sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore di Parkland, in Florida, la Marjory Stoneman Douglas High School. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e soccorsi in maniera...

Sparatoria in una scuola superiore : "Almeno 20 feriti". Terrore in Florida - caccia all'Uomo in corso : Una Sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore di Parkland, in Florida, la Marjory Stoneman Douglas High School. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e soccorsi in maniera...

Parla Graziano Stacchio : "Ho sparato perché sono un Uomo normale" : Su Panorama in edicola, il benzinaio che nel 2015 uccise un rapinatore chiede a tutti "giù le mani dal mio cognome"

La storia di Patrizio Iacono - l'Uomo che ha sparato a Pisa : Meno di un anno fa aveva già gambizzato un ragazzo per motivi sentimentali. Da dove viene il giovane sardo che ha spaventato la città toscana

Gioielliere spara durante un tentativo di rapina e uccide un Uomo : Roma, 10 feb. , askanews, Il titolare di una gioielleria di Frattamaggiore , Na, ha sparato reagendo a un tentativo di rapina fatto da alcune persone. E' successo alla gioielleria Corcione, in corso ...

Litiga davanti al bar - spara e ferisce 4 persone : la polizia in serata ferma il 21enne dopo una lunga caccia all'Uomo : Pisa alle 11.30 è piombata nel far west ed è una città setacciata palmo a palmo dalle forze dell'ordine per rintracciare Patrizio Giovanni Iacono, l'algherese di 21 anni...

Far west a Pisa : Uomo in moto spara e ferisce 5 persone : Far west alla periferia di Pisa, dove - come racconta la Nazione - una persona in moto ha sparato e ha ferito quattro persone.La sparatoria è avvenuta in viale Michelangelo, nei pressi del bar "Caffetteria Tirreno", nel quartiere popolare del Cep. Sembra che un ragazzo, Patrizio Giovanni Iacono di 21 anni, stesse facendo evoluzioni con la sua motocicletta. Sarebbe poi nato un diverbio con dei passanti che l'hanno ...

Spara sui passanti da una moto : 4 feriti a Pisa. E' caccia all'Uomo | : L'episodio è accaduto nel quartiere Cep. La polizia e i carabinieri cercano il responsabile, che è in fuga e potrebbe essere ancora armato. Si tratterebbe di un ragazzo di 21 anni, italiano, con ...

A Pisa è caccia all'Uomo che ha sparato dallo scooter e ferito 4 persone : Roma, 9 feb. , askanews, A Pisa è caccia all'uomo alla ricerca di un giovane del posto, un 21enne, che questa mattina ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro degli avventori della Caffetteria ...

Pisa - disturba con la moto e i passanti lo rimproverano : lui spara e ferisce 4 persone. Caccia all'Uomo : Quattro persone, tre italiani e un tunisino, sono rimaste ferite, sembra in modo non grave, dai colpi di pistola sparati da un motociclista nel quartiere del Cep, a Pisa. È accaduto questa mattina. ...

Pisa - in moto spara e ferisce quattro persone : è caccia all'Uomo : Si tratterebbe di un giovane italiano residente nell quartiere. Era stato rimproverato per la guida spericolata. E' ancora ricercato

Pavia : ospita un Uomo per la notte e l'indomani gli spara - arrestato : Milano, 8 feb. (AdnKronos) - Ha ospitato un uomo nella sua abitazione per la notte, ma il giorno successivo gli ha sparato con un fucile raggiungendolo al viso per poi fuggire a bordo della sua auto, una Chevrolet Matiz di colore rosso. Sulle sue tracce i militari della compagnia di Stradella e del