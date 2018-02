Rogo sull' Isola dei Famosi | va a fuoco la capanna

Soave. Ludmilla D Rogo vozov morta sulla cima Carega : In un incidente in montagna è morta Ludmilla Drogovozov , moldava di 45 anni abitante a Soave. La tragedia è avvenuta sulla cima Carega , nelle piccole Dolomiti, nella zona del rifugio Fraccaroli. La quarantenne era insieme ad un amico e tutte…Continua a leggere →

Rogo sulla A21 - i nomi e i volti della famiglia francese carbonizzata in auto : La famiglia, originaria di Saint Vallier de Thiey, una cittadina nell'entroterra della Costa Azzurra a una quindicina di chilometri da Grasse, era in viaggio su una Kia Sportage in direzione di Verona.