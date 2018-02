Genoa | miracolo Ballardini | il rischio retrocessione è solo un lontano ricordo

calcioweb.eu

(Di domenica 18 febbraio 2018) Ilottiene tre punti preziosissimi nella gara di campionato di Serie A, tutto facile nel match contro l’Inter di Luciano Spalletti, prestazione da incorniciare da parte dell’attaccante Pandev, autore di una partita strepitosa coronata con il gol nella ripresa, nel primo tempo l’autogol tutto da ridere da parte di Ranocchia dopo il rinvio di Skriniar. Ilè in un momento fantastico, terza vittoria consecutiva e salvezza che sembra ormai ipotecata, una sorpresa dopo l’inizio di stagione davvero difficile. Merito anche e soprattutto del tecnicoche è subentrato alla grande a Juric, dopo un primo momento di difficoltà la squadra ha preso consapevolezza ed adesso gioca anche un buon calcio.è l’uomo giusto per ilper raggiungere obiettivi importanti, Preziosi non deve commettere errori per la prossima stagione a partire ...