MotoGp Honda | Marquez ne fa 25 | «Continuiamo così»

MotoGp Buriram : le Honda davanti a tutti - male Rossi : Il campione del mondo spagnolo ha preceduto di 0.158 il compagno di squadra Pedrosa, mettendo il sigillo sulla doppietta della scuderia giapponese. Insomma, anche se siamo solo al secondo test pre-...

Buriram MotoGp - Marquez-Honda scatenati. La Ducati regge - Rossi dietro : E chi lo batte un Marc Marquez così? Nella seconda giornata dei test MotoGP a Buriram, tracciato thailandese novità del calendario 2018, il sei volte campione del mondo ha festeggiato il 25° compleanno alla sua maniera, cioè facendo il fenomeno: 1'29'969, unico a scendere sotto la barriera di 1'30', al 91° dei 95 giri percorsi. Macinare 432 chilometri , quasi ...

MotoGp - Test Thailandia 2018 : Marc Marquez impressiona assieme alla Honda - la Ducati risponde presente - preoccupa Rossi - per niente a suo agio con la Yamaha : Si è chiusa anche la seconda giornata dei Test pre-stagionali della MotoGP di Buriram in Thailandia e, come visto ieri, sono Honda e Ducati ad essere partite con il piede giusto in questo primo scorcio di stagione 2018. Su tutti, ancora una volta, il campione del mondo in carica, Marc Marquez (Honda) che in questo sabato ha letteralmente spaventato i rivali. Miglior tempo assoluto in 1:29.969 (e 97 giri completati), sbriciolato il record di ieri ...

MotoGp - Test Thailandia 2018 : Yamaha e Ducati per confermare le buone sensazioni. Honda per chiarire i dubbi sul telaio : Secondo appuntamento con i Test prestagionali della MotoGP. Piloti e team andranno alla scoperta del circuito di Buriram, in Thailandia, la novità del calendario 2018. Un tracciato veloce, di motore, ma con una parte centrale più guidata. Un’incognita, in ogni caso, per tutti. Si riparte dai tre giorni di Sepang a fine gennaio, che qualche indicazione sul Mondiale che verrà l’hanno data. Yamaha – In Malesia è stata la più ...

MotoGp Honda - Marquez : Buriram «pista corta e veloce - mi piace» : ... veloce in alcune aree come i due rettilinei che richiedono una buona accelerazione, ma nel mezzo c'è una parte tecnica stretta che mi fa piacere ', il pilota spagnolo della Honda, campione del mondo ...

MotoGp Honda - Marquez : «Test utile per conoscere la nuova pista» : Questa l'approccio di Marc Marquez, il campione del mondo in carica MotoGp, rispetto al Chang International, il nuovo circuito entrato da quest'anno nel calendario della classe regina. L'inizio del ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «Il motore ha più potenza ed è più reattivo» : L'aerodinamica è un nuovo mondo e non c'è tanta esperienza, la bici prende l'angolo e cambia costantemente direzione, inclinazione e altezza nella parte anteriore. Devi trovare il giusto compromesso' ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «Puig? Abbiamo parlato ed è stato positivo» : L'aerodinamica è un nuovo mondo e non c'è tanta esperienza, la bici prende l'angolo e cambia costantemente direzione, inclinazione e altezza nella parte anteriore. Devi trovare il giusto compromesso' ...

MotoGp – Honda e Yamaha adesso tremano : la mossa della Ducati : 1/11 ...

MotoGp Honda - Marquez : «Anche mio fratello sarà un avversario» : TORINO - Il Campione del Mondo Marc Marquez, a pochi giorni dai nuovi test in Thailandia, è tornato a parlare della questione contrattuale in un'intervista per il quotidiano spagnolo As. ' Sto cercando il meglio per me e ...

MotoGp 2018 - Marc Marquez : “La mia moto è la migliore degli ultimi anni - io devo cadere meno. Futuro con Honda? Da valutare” : Marc Marquez e Dani Pedrosa erano presenti a un evento di Madrid con tanto di galleria del vento verticale. I due piloti della Honda si stanno preparando per una grande stagione, in particolare il Campione del Mondo che ha analizzato nuovamente l’esito dei recenti test svolti in Malesia: “Non ero il più veloce, anche se avevamo un buon passo e stavo bene sulla moto. Non vedo grandi favoriti, siamo quasi tutti sullo stesso livello: da ...

MotoGp Honda - Bradl potrebbe avere alcune wild card : ROMA - Dopo una stagione piuttosto deludente in Superbike, Stefan Bradl potrebbe avere ancora un futuro in MotoGp. Il pilota tedesco è stato ingaggiato quest'inverno per un ruolo da collaudatore dalla ...

MotoGp Honda - wild card per Stefan Bradl? : TORINOA - Stefan Bradl, dopo una stagione piuttosto deludente in Superbike, potrebbe avere ancora un futuro in MotoGp. Il pilota tedesco è stato ingaggiato quest'inverno per un ruolo da collaudatore ...

MotoGp Honda - Nakagami punta al titolo di miglior rookie : A contendersi questo platonico titolo saranno l'italiano Franco Morbidelli, campione del mondo in carica della Moto2, il suo compagno di box, l'esperto svizzero Tom Luthi, lo spagnolo Xavier Simeon e ...