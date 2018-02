Guardia di Finanza | concorso pubblico per 61 Allievi Ufficiali

Bando per arruolare 61 allievi ufficiali nell'accademia della Guardia di finanza : La Spezia - Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale " nr. 13 del 13 febbraio 2018, è stato pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 61 ...

La Guardia di Finanza sta eseguendo ispezioni nelle sedi degli operatori telefonici - forse per la vicenda delle bollette a 28 giorni : Su richiesta dell’Autorità garante per la concorrenza, il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza ha avviato una serie di controlli nelle sedi principali di Tim, Vodafone, Wind e degli altri operatori telefonici fissi e mobili attivi in Italia. Le The post La Guardia di Finanza sta eseguendo ispezioni nelle sedi degli operatori telefonici, forse per la vicenda delle bollette a 28 giorni appeared first on Il Post.

Nettuno - Roma : la Guardia di Finanza arresta coppia con 15 chili di marijuana Video : La Guardia di Finanza del Comando Provinciale capitolino ha tratto in arresto una donna ed un uomo italiani, entrambi residenti nel Comune di Fregene sulla costa a Nord di Roma, che avevano oltre 15 chili di #marijuana. La coppia stava transitando a forte velocita' lungo la via Nettunense, all’altezza di Anzio, a bordo di una fiammante Porsche Cayenne quando è incappata in un posto di blocco predisposto dai finanzieri della Compagnia di ...

A Torino la Guardia di Finanza sequestra 16 milioni di prodotti - : La merce, tra cui orecchini, piercing e accessori d'abbigliamento, sarebbe risultata contraffatta o pericolosa per gli ignari consumatori

Corruzione : chi è il pm Longo arrestato dalla Guardia di Finanza : Ex pm di Siracusa, sarebbe al centro di una serie di readi giudiziari commessi con altri 15 professionisti siciliani

Frodi fiscali - continua il lavoro dall'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza : Teleborsa, - L'Agenzia delle Entrate e la Guardi di Finanza continuano a lavorare fianco a fianco non solo per scovare gli evasori ma anche nella lotta alle Frodi fiscali. Sono stati individuati 186 ...

Banca popolare di Vicenza - la Guardia di finanza sequestra 106 milioni di euro : I finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Vicenza, su incarico della Procura, hanno eseguito stamane un sequestro preventivo di 106 milioni di euro nei confronti della popolare di ...

Guardia di finanza : eseguiti interventi a contrasto del lavoro nero e irregolare : Approfondimenti Blitz del NIL in cinque aziende foggiane: scoperti lavoratori in 'nero' e telecamere per controllarli 23 gennaio 2018 lavoro nero, blitz nelle aziende agricole: 23 su 42 attività ...