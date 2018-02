Inter | Spalletti “I depressi stiano lontani dalla squadra Brozovic? Ci siamo chiariti”

Inter - Spalletti 'Di Fra Con me la Roma lottava per lo scudetto. Totti Punto di rottura' : MILANO - L'atmosfera in casa Inter è piuttosto scoppiettante. È lo stesso Luciano Spalletti ad accendere la miccia. Il tecnico ce l'ha con il direttore sportivo Piero Ausilio e il coordinatore tecnico ...

Inter - Spalletti : "Brozovic non gioca. Lontano i depressi dalla squadra" : Spalletti perde Icardi e Perisic e si presenta al Ferraris con una formazione incerottata. Con il Genoa in trasferta non vince da quattro anni e la squadra di Ballardini è in un buon momento di forma: ...

Inter - Spalletti lancia la bomba di formazione poi sbotta con i tifosi quando si parla di mercato : L’Inter si prepara per la gara di campionato contro il Genoa, l’intenzione dei nerazzurri è continuare al striscia positiva, ecco le indicazioni di Spalletti in conferenza stampa: “Rafinha? quando farà 2-3 settimane allenandosi tutti i giorni è chiaro che il minutaggio nei muscoli gli aumenterebbe e sarebbe poi possibile utilizzarlo il 90 minuti. Si può usare anche ora, però poi ci saranno dei momenti nei quali la squadra deve ...

Infortuni Icardi - Miranda e Perisic : il medico dell’Inter svela le condizioni dei tre e spaventa Spalletti : Il medico dell’Inter, Piero Volpi, ha parlato oggi ai microfoni di Premium Sport della situazione degli infortunati in casa nerazzurra. “Icardi e Perisic hanno fatto un allenamento differenziato, stanno meglio e ogni valutazione è rimandata a domani, giornata decisiva perché pre-partita. Se giocheranno a Genova? E’ difficile, ma sono contento perché stanno meglio. Quelli di Icardi e Perisic sono due problemi diversi, ma entrambi si stanno ...

Serie A - Borja Valerio : «L'Inter ha bisogno di Spalletti» : MILANO - Il centrocampista dell'Inter Borja Valero si è raccontato ai microfoni dell'Ansa. Tanti i temi affrontati e un capitolo dedicato all'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti: '' Non è diverso ...

Inter - senti Borja Valero : "questa squadra ha bisogno di Spalletti. Io leader fuori dal campo" : Borja Valero torna a parlare del momento nerazzurro e svela: "questa squadra ha bisogno di Spalletti. Io, leader fuori dal campo" LaPresse/Tano Pecoraro Un momento delicato che nemmeno il successo sul ...

Inter - infortunio Icardi e Perisic : non arrivano buone notizie per Spalletti : Inter, infortunio Icardi e Perisic – Dopo un periodo veramente negativo l’Inter è tornata al successo, vittoria nella gara di campionato contro il Bologna ed adesso la squadra di Spalletti si prepara per la partita contro il Genoa di Ballardini. Nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte infortuni, Icardi e Perisic non si sono allenati in gruppo e sono in dubbio per la prossima partita dei nerazzurri. L’attaccante ...

Inter - Skriniar : "Quanta fiducia da Spalletti. Ma potevo fare di più" : Giampaolo, il maestro. Spalletti, l'allenatore che gioca per i primi posti. Milan Skriniar, difensore dell'Inter, si racconta a Inter Tv e definisce il rapporto che lo lega agli allenatori avuti alla ...

San Valentino Spalletti - amore a Inter : MILANO, 14 FEB - Omaggio di Luciano Spalletti all'Inter nel giorno di San Valentino. Una dichiarazione d'amore pubblicata sul suo profilo Instagram dell'allenatore dei nerazzurri. Il tecnico posta una ...

Spalletti innamorato dell’Inter : il messaggio di San Valentino è per i nerazzurri : L’Inter continua la preparazione per la sfida di campionato del prossimo weekend che vedrà i nerazzurri impegnati a ‘Marassi’ contro il Genoa. L’obiettivo è dar seguito alla vittoria ottenuta con il Bologna per non perdere ulteriori punti in chiave Champions League. Da valutare le condizioni di Perisic e Miranda, usciti acciaccati dalla sfida con i felsinei e in forte dubbio per la gara con il ‘Grifone’. ...

Il San Valentino di Spalletti è l'Inter : 'Amala!' : ROMA - Parole al miele di Luciano Spalletti . E non potrebbe essere altrimenti, nel giorno in cui tutti dichiarano il proprio amore per le loro dolci metà. Questa volta però il tecnico dell' Inter ...

San Valentino - Spalletti : 'Inter - oggi più che mai... amala!' : MILANO - Un San Valentino particolare per Luciano Spalletti, che ha approfittato del giorno dedicato agli innamorati per una nuova 'dichiarazione' all'Inter: su Instagram, il tecnico nerazzurro ...

Di Francesco polemico : frecciata velenosa all'Inter di Spalletti? Video : Un solo punto guadagnato nelle due partite contro l'Inter. [Video] Evidentemente il tecnico della Roma non ha mandato giù una delle prime partite di campionato in cui una buona Roma soccombeva sotto i colpi di #Icardi e compagni all'Olimpico. L'allenatore giallorosso non ha propriamente nominato i nerazzurri in maniera diretta, ma il fatto che si riferisse a loro è quasi certo. Le dichiarazioni di Di Francesco L'ex giocatore e oggi allenatore ...

Di Francesco polemico : frecciata velenosa all'Inter di Spalletti? : Un solo punto guadagnato nelle due partite contro l'Inter. Evidentemente il tecnico della Roma non ha mandato giù una delle prime partite di campionato in cui una buona Roma soccombeva sotto i colpi di Icardi e compagni all'Olimpico. L'allenatore giallorosso non ha propriamente nominato i nerazzurri in maniera diretta, ma il fatto che si riferisse a loro è quasi certo. Le dichiarazioni di Di Francesco L'ex giocatore e oggi allenatore della Roma ...