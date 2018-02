A dicembre Alitalia è stata la compagnia aerea più puntuale al mondo

Sciopero aerei del 15 dicembre : voli annullati Ryanair - Alitalia - Vueling e quelli garantiti : In programma per domani venerdì 15 dicembre uno Sciopero che riguarderà gli aerei di più compagnie operanti in Italia, in primis Ryanair ma anche Alitalia e Vueling, oltre che il personale Enav. Proteste composite e non collegate tra di loro ma che metteranno in serio pericolo gli spostamenti nelle prossime ore. Cerchiamo dunque di capire quali siano i voli annullati e quelli invece garantiti per ognuna delle compagnie su citate, per arrivare ...

Sciopero aerei 15 dicembre 2017 : orari stop voli di Alitalia - Ryanair e Vueling : Tra poche ore andrà in scena uno Sciopero generale del comparto aereo in Italia. Tra le numerose agitazioni del mese di dicembre, ce ne sarà una che coinvolgerà diverse compagnie del settore, tra cui anche Alitalia. La protesta, che sarà a livello nazionale come detto, avrà una durata di 24 ore, ma le fasce del fermo saranno differenti di compagnia in compagnia. Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli a riguardo, dandovi informazioni su ...