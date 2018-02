Omicidio Pamela | parla la compagna di Oseghale | “È il padre di mia figlia | gli credo”

Omicidio di Pamela - la compagna di Oseghele : “Al telefono ho sentito che non era solo quel giorno” : C’è una videochiamata tra il nigeriano Innocent Oseghale e la sua compagna, il 30 gennaio scorso, che prova la presenza di altri due uomini nella casa dell’orrore di Macerata dov’è stata uccisa Pamela Mastropietro. Mentre è stato convalidato dal gip del Tribunale di Macerata il fermo degli altri due nigeriani, Lucky Awelima, 27 anni, Desmond Lucky...

Omicidio Pamela - convalidato dal gip di Macerata l'arresto dei due nigeriani : Uno solo dei fermati ha risposto alle domande negando ogni coinvolgimento. Il quarto indagato mostra intanto un atteggiamento collaborativo. Per tutti decisivi saranno i risultati del Ris, attesi tra ...

Omicidio Pamela - convalidato il fermo per Lucky e Awelima : Arresti convalidati per Desmond Lucky e per Lucky Awelima: i due nigeriani, coinvolti nella morte di Pamela Mastropietro, restano in carcere. Lo ha deciso il gip di Macerata, Giovanni Maria Manzoni. ...

Omicidio Pamela - il gip convalida il fermo degli altri due arrestati - : Lucky Awelima e Desmond Lucky, entrambi di origine nigeriana, sono accusati di Omicidio, vilipendio e occultamento del cadavere della 18enne i cui resti sono stati trovati in due trolley vicino ...

Omicidio Pamela - il gip convalida il fermo degli altri due arrestati : Omicidio Pamela, il gip convalida il fermo degli altri due arrestati Lucky Awelima e Desmond Lucky, entrambi di origine nigeriana, sono accusati di Omicidio, vilipendio e occultamento del cadavere della 18enne i cui resti sono stati trovati in due trolley vicino Macerata. Prima di loro era stato fermato il connazionale Innocent ...

Pamela - i due nigeriani restano in carcere : Omicidio - vilipendio - distruzione - soppressione e occultamento di cadavere : Convalidati gli arresti di Desmond Lucky e per Lucky Awelima, i due nigeriani coinvolti nella morte di Pamela Mastropietro, che restano in carcere. Lo ha deciso il gip di macerata Giovanni...

Il gip di Macerata convalida il fermo dei due nigeriani per l'Omicidio di Pamela : È stato convalidato il fermo dei due nigeriani accusati di aver ucciso Pamela Mastropietro a Macerata e del vilipendio e occultamento del suo cadavere. I due - Lucky Awelima, 27 anni, e Desmond Lucky, 22 anni - sono stati nuovamente trasferiti nel carcere di Montacuto, ad Ancona. Dei due, Awelima - consigliato dal suo legale Giuseppe Lupi - si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre l'altro accusato ha negato ...

Macerata - l'Omicidio di Pamela - iniziata l'udienza di convalida dei fermi per i due nigeriani : È cominciata poco prima delle 9, nel tribunale di Macerata, l'udienza di convalida per i nigeriani Desmond Lucky, 22 anni, e Lucky Awelima, 27, in stato di fermo da sabato per la morte di Pamela ...

Pamela Mastropietro - spunta l'ombra dell'Omicidio rituale : Sul caso del brutale omicidio di Pamela Mastropietro vi sono ancora diversi 'punti oscuri' e misteriosi da chiarire, cosa che sino ad ora la versione ufficiale diffusa dalla maggioranza dei media mainstream non ha fatto. Inoltre, la stessa versione ufficiale che era stata utilizzata per la tragedia è ormai sempre di più screditata, in quanto anche lo stesso zio della ragazza, l'avvocato Marco Valerio Verni, ha sostenuto che Pamela non può essere ...

Pamela Mastropietro - è stato “un Omicidio efferato”. Collabora il quarto indagato : Pamela Mastropietro, è stato “un omicidio efferato”. Collabora il quarto indagato Per Lucky Desmond e Awelima Lucky, due dei nigeriani indagati per la morte di Pamela Mastropietro, il gip di Macerata è chiamato oggi a convalidare i fermi. Intanto il quarto indagato a differenza degli altri sta mostrando un atteggiamento “Collaborativo”.Continua a leggere Per Lucky […] L'articolo Pamela Mastropietro, è stato “un omicidio efferato”. ...

Omicidio di Pamela Mastropietro - pugnalata quando era viva : Macerata, 13 febbraio 2018 - Pamela Mastropietro era viva quando è stata aggredita con due coltellate al fegato e un colpo alla testa . È quanto rivelano le prime conclusioni della perizia medico-...

Jessica e Pamela : due casi - due storie di Omicidio : Una a Macerata, l'altra a Milano. Giovani ammazzate con lucida efferatezza a distanza di qualche giorno. Analogie e divergenze della loro morte

Pamela - due coltellate al fegato e il difensore : 'Forse è un Omicidio rituale' : L'ha uccisa un gruppo di persone con 2 coltellate al fegato e un colpo alla tempia. Sono dati che emergono dall'autopsia di Pamela Mastropietro e da cui discende un elemento inquietate: lo ...

Pamela uccisa con due coltellate al fegatoSpunta l'ombra dell'Omicidio rituale : Lo scempio sul corpo sembra rimandare ai crimini tribali diffusi nei villaggi nigeriani. Intanto dagli esiti degli esami istologici appare ormai chiaro come ad uccidere la ragazza siano state due coltellate, inferte quando era ancora vita. Impossibile provare la violenza sessuale.