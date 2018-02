Elezioni | Speranza | Leu forza del lavoro | è unica novità

Elezioni 4 marzo - se la più grande speranza è che non vinca nessuno : Alzi la mano chi il 5 marzo farà mattina davanti alla televisione, non per scoprire i vincitori degli Oscar, ma per capire chi ha vinto le Elezioni in Italia. Io me la ricordo ancora la notte del 2006, nella redazione di un giornale (che era l’Unità), con mio padre che mi chiamava in continuazione per spiegarmi, angosciato: “Guarda, che il conto dei voti reali del ministero dell’Interno dice che l’Unione è in vantaggio”. Questo mentre le ...

Elezioni - Giachetti vs Geloni : “Speranza molisano in plurinominali Toscana”. “È lucano. Renzi si candida al Senato. Non voleva abolirlo?” : Secondo match dello scontro a Omnibus, su La7, (qui la prima parte) tra Chiara Geloni (Liberi e Uguali) e Roberto Giachetti (Pd). Quest’ultimo menziona Roberto Speranza, già omaggiato in passato con l’appellativo “faccia come il culo”: “Non accetto lezioni da un partito come Liberi e Uguali, che ha il suo capo, Speranza, che si è fatto garantire in tutti i collegi plurinominali della Toscana ed è molisano”. ...