Pagelle Inter Bologna | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 2017-2018 24^ giornata

Pagelle/ Inter-Crotone (1-1) : Eder non tradisce. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata) : PAGELLE Inter Crotone: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sull'anticipo del Meazza(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 08:31:00 GMT)

Inter-Crotone 1-1 - le Pagelle : Crisi Inter, che non riesce a vincere da due mesi. A San Siro l'anticipo del sabato sera della 23esima giornata di serie A contro il Crotone finisce 1-1: vantaggio di Eder, poi il pari di Barberis e ...

Pagelle/ Inter-Crotone (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata) : Pagelle Inter Crotone: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sull'anticipo del Meazza(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 23:20:00 GMT)

Pagelle Inter-Crotone 1-1 : super Nalini - in gol Eder : 1/11 Spada/LaPresse ...

Pagelle/ Inter-Crotone : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : PAGELLE Inter Crotone: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sull'anticipo del Meazza(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 21:34:00 GMT)

Calciomercato / Le Pagelle : flop Napoli - all’Inter manca il colpo - Juventus e Milan fermi : Calciomercato, le pagelle: flop Napoli, all’Inter manca il colpo, Juventus e Milan fermi. Cala il sipario sulla sessione di trattative di gennaio: ecco un mini resoconto(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:49:00 GMT)

Juan Jesus - rendimento pessimo anche a Roma : all'Inter non manca. Ecco le sue Pagelle dopo la dormita su Zapata : Gazzetta dello Sport 4: 'Ogni volta che il pallone arriva dalle sue parti sono brividi. Si addormenta sul gol, Zapata gli sfila alle spalle'. Corriere dello Sport 5: 'Ripescato al posto di Fazio ruba ...

Le Pagelle di SPAL-Inter 1-1 : Matias VECINO 5,5 " Ha gamba per trovare inserimenti offensive, ma quell'errore sotto misura pesa tantissimo nell'economia del match. Praticamente fallisce un rigore in movimento. Marcelo BROZOVIC 6 "...

Pagelle/ Spal Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata) : Le PAGELLE di Spal Inter: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono in scesi in campo allo stadio Mazza per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 14:42:00 GMT)

Spal-Inter 1-1 - Pagelle - voti e highlights 22^ giornata : all’autorete di Vicari risponde Paloschi (VIDEO) : Spal-Inter 1-1, pagelle, voti e highlights 22^ giornata: all’autorete di Vicari risponde Paloschi (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Inter 1-1, pagelle, voti E highlights 22^ giornata – Solo un pari per l’Inter in trasferta contro la Spal. All’autorete di Vicari risponde Paloschi proprio al 90°. I nerazzurri perdono due ...

Pagelle Spal-Inter 1-1 : Vicari protagonista negativo - invisibile Candreva : 1/11 LaPresse/Massimo Paolone ...

Pagelle/ Spal Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Spal Inter: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono in scesi in campo allo stadio Mazza per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:23:00 GMT)

Inter-Roma 1-1 - le Pagelle : A San Siro finisce 1-1 tra Inter e Roma, big match della 21esima giornata di serie A. Icardi stregato, è Vecino il salva-Spalletti. Giallorossi avanti con El Shaarawy e super Alisson tra i pali. I ...

Inter-Roma - le Pagelle : El Shaarawy cecchino - Dzeko distratto. Alisson è superman : La Roma pareggia 1 a 1 contro l'Inter, nel big match della 21giornata di Serie A . A sbloccare il match ci pensa Stephan El Shaarawy su assist di Alisson. I nerazzurri, in affanno, faticano a far male ...