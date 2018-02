Godin scherza | “Non posso più sorridere”

newsgo

: DOPO AVER PERSO TRE DENTI|Godin l'ha presa bene

'Non posso sorridere' - OnlineSportsRT : DOPO AVER PERSO TRE DENTI|Godin l'ha presa bene

'Non posso sorridere' -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018): “Nonpiù sorridere” Diegoè uno dei difensori più tosti del calcio europeo e non ama piangersi addosso. L’ha dimostrato anche dopo il duro scontro di gioco con il portiere del Valencia in cui ha perso tre denti. “Grazie a tutti per i messaggi di appoggio e di affetto – ha … L'articolo: “Nonpiù sorridere” sembra essere il primo su NewsGo.