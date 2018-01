Roma Teatro Brancaccio | tutti insieme per solidarietà

Roma. Teatro Cometa Off : torna la grande storia raccontata ai ragazzi : torna al Teatro Cometa Off di Roma il 25 e 26 gennaio “ProjectScuola-III Edizione” la rassegna teatrale dedicata agli studenti, a cura dell’Associazione Ariadne – Compagnia Teatro A. Due matinée che vedranno in scena lo spettacolo per ragazzi “Ascolta, Israele”…Continua a leggere →

Roma. Al Centrale Preneste torna il teatro per i più piccoli : Domenica 28 Gennaio alle 16.30, per la rassegna Infanzie in gioco 2017/18, arriva da Napoli al Centrale Preneste di Roma lo spettacolo Le favole della saggezza della Compagnia I Teatrini. Lo spettacolo è curato da Giovanna Facciolo e interpretato da Adele Amato de Serpis e

Roma. Teatro della Cometa : Ti farò felice : Sandra Collodel e Bruno Maccallini saranno i protagonisti, al Teatro della Cometa di Roma – in prima nazionale – dal 2 al 18 febbraio, di Ti farò felice (Le Bonheur) di Eric Assous, per la regia di Marco Lucchesi. Passata la soglia degli "anta", a prescindere dai propri fallimenti, è ancora possibile

Giornata della Memoria - al teatro Villa Torliona “Lo sguardo oltre il fango” - ispirato al Romanzo “Il bambino con il pigiama a righe” : “Lo sguardo oltre il fango“, liberamente ispirato a “Il bambino con il pigiama a righe”, nel 2017 ha riscontrato grande successo di critica e di pubblico a Roma, registrando tutte le date sold-out in piazza San Giovanni in Laterano. Lo spettacolo tornerà in scena nel 2018 a Roma, nella settimana della ricorrenza del Giorno della Memoria presso il Tetro di Villa Torlonia a Roma, dal 24 al 26 gennaio, con il Patrocinio ...

Ultra Trail Via degli Dei : l'arrivo all'interno del Teatro Romano di Fiesole : ... cooperativa di credito locale orientata alla responsabilità sociale , impegnata a creare cultura della solidarietà, tutela dell'ambiente, sviluppo sostenibile del territorio e dell'economia locale, ...

Roma - l'illusione in palcoscenico al Teatro Olimpico - torna Supermagic : il festival della magia : torna, anche quest'anno al Teatro Olimpico, dal 25 gennaio al 4 febbraio, l'evento magico più atteso d'Italia, Supermagic, il festival Internazionale della magia. Giunto alla XV edizione, lo ...

Roma - Aladino e la lampada magica al Teatro Kopò : Andremo ad Agabrah a conoscere il giovane Aladino che sogna di girare il mondo, magari a bordo di un bel tappeto magico volante, sul quale far salire la bellissima principessa Jasmine con cui ...

Roma - prof arrestato per violenza sessuale - le accuse nelle chat dei ragazzi : 'Durante teatro succedeva di tutto' : 'Ma hai sentito cosa è successo?'. 'Non so cosa pensare e non so come dirlo a mio figlio'. Di fronte alle vetrate dell'istituto Massimiliano Massimo all'Eur scuola paritaria e cattolica su quei ...

Roma - a Teatro Opera 'I masnadieri'... In chiave 'Trono di spade' : ... è facile rendersi conto come il Verdi degli 'anni di galera' non fosse un apprendista in cerca della sua strada bensì un autore impegnato a compiere una profonda rivoluzione nel mondo operistico del ...

Roma - oggi e domani : Il lago dei cigni al teatro Brancaccio : Arrivano per la prima volta in Italia i Russian Stars, stelle della danza classica russa che si aggiungono all'organico del Moscow State Classical Ballet: Olga Pavlova, Alexey Konkin, Sergei Skvortsov, Olga Doronina, Sergei Fedorkov. Artisti eclettici, formati in patria e

Roma - Teatro Olimpico dal 25 gennaio al 4 febbraio : Miraggi : Torna, anche quest'anno, al Teatro Olimpico l'evento magico più atteso d'Italia: Supermagic, il Festival Internazionale della magia. Giunto alla 15esima edizione, lo spettacolo di varietà magico più grande d'Europa continua a sorprendere il suo pubblico, proponendo solo i migliori artisti

Roma - Centrale Preneste Teatro : Il folletto mangiasogni : Arriva da Riccione la Compagnia Fratelli di Taglia che per la rassegna Infanzie in gioco 2017/18 porta in scena lo spettacolo per bambini Il folletto mangiasogni. L'appuntamento è a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) domenica 21 Gennaio alle ore 16.30. Il testo

Roma - teatro Golden Il mondo non mi deve nulla… : Saranno sul palco del teatro Golden da martedì 23 gennaio due grandi protagonisti del teatro italiano, Pamela Villoresi e Claudio Casadio, protagonisti della commedia firmata da Massimo Carlotto e diretta da Francesco Zecca, "Il mondo non mi deve nulla". Nel cuore

Roma - Teatro di Documenti inedita Trilogia Scomposta di Eduardo Ricciardelli. : Sarà in scena al Teatro Di Documenti, una inedita Trilogia Scomposta di Eduardo Ricciardelli. Quattordici appuntamenti per tre spettacoli scritti e diretti da Eduardo Ricciardelli, distribuiti tra il 20 gennaio e il 21 febbraio. Si parte il 20 febbraio con PULCINELLA