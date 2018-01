Uccide la moglie e spara dal balcone | poi si suicida Video Bellona Caserta | Davide

Terrore nel Casertano : militante Forza Nuova ammazza la moglie e ferisce cinque persone sparando dal balcone - poi si Uccide : Inviata a Bellona Si è tolto la vita dopo ore interminabili di inferno Davide Mango, classe 1970, la guardia giurata di Bellona che nel pomeriggio ha ucciso la moglie Anna...

Spara dal balcone - Uccide la moglie e si barrica in casa. Poi si suicida. Un sostenitore di Forza Nuova semina il panico nel Casertano : Scene da far west a Bellona, nel Casertano, dove un uomo di 48 anni, Davide Mango si è affacciato al balcone della sua abitazione e ha iniziato a Sparare verso la strada con un fucile: 5 le persone ferite, nessuna in pericolo di vita, tra cui il comandante della stazione dei carabinieri di Vitulazio. L'uomo, sostenitore di Forza Nuova, si è barricato in casa, in via Cafaro, e ha detto di aver ucciso la moglie: la notizia del ...

