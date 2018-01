: Spunta la sorella segreta di Cristian De Sica a Domenica Live? - RobertaAmorino : Spunta la sorella segreta di Cristian De Sica a Domenica Live? - LeccePrima : Un 32enne da giorni scomparso nel nulla: spunta un biglietto lasciato alla sorella - larryforevah_ : E poi certe volte penso proprio che sia egoista perché se no non si spiega il fatto che ieri le abbia detto di mia… - _Downey__ : RT @Hotaru_Tomoe78: Quando dal nulla spunta fuori a muzzo una sorella Holmes. #ItalianSherlock - winchalex : RT @Hotaru_Tomoe78: Quando dal nulla spunta fuori a muzzo una sorella Holmes. #ItalianSherlock -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 22 gennaio 2018)Deavrebbe una, un'affermata attrice iberica nella cui biografia comparirebbe il nome di Vittorio De, suo presunto padre. La clamorosa rivelazione è stata fatta da David Merlo, presunto nipote dell'attore comico. In Spagna molti sarebbero a conoscenza del fatto che l'attrice affermata, Vicky Lagos, sarebbe figlia del mito del cinema, Vittorio DeQuest'ultimo, a detta di, avrebbe negato di aver avuto una relazione in Spagna. David Merlo, anch'egli attore, ha dichiarato adi essere disposto ad incontareper un chiarimento e che sarebbe onorato di poter lavorare con lui. L'uomo ha sottolineato di essere arrivato in Italia per partecipare alla trasmissione di Barbara D'Urso senza il consenso della madre che avrebbe sofferto molto per la storia con Vittorio De. Merlo ha ribadito di non essere mosso da alcun ...