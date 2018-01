Pista ciclabile o parcheggio? La denuncia di De Marchi diventa virale video

Come sarà la Pista ciclabile di via Nomentana (i lavori dureranno 400 giorni) : Lunedì 22 gennaio partiranno i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile su via Nomentana, tra Porta Pia e via Valle d'Aosta-via Valdarno. L'infrastruttura avrà una lunghezza di 3,8 chilometri. La durata del cantiere sarà di circa 400 giorni, con la chiusura dei lavori prevista per febbraio 2019 e un costo complessivo di 1,7 milioni di euro. "Un'opera fortemente voluta dai cittadini, i cui ...

Roma : lavori per la nuova Pista ciclabile : Roma– A Roma, tra Porta Pia e via Valle d’Aosta-via Valdarno, iniziano i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile su via Nomentana. Il cantiere durerà circa... L'articolo Roma: lavori per la nuova pista ciclabile su Roma Daily News.

Come sarà la Pista ciclabile di via Nomentana (i lavori dureranno 400 giorni) : Lunedì 22 gennaio partiranno i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile su via Nomentana, tra Porta Pia e via Valle d'Aosta-via Valdarno. L'infrastruttura avrà una lunghezza di 3,8 chilometri. La durata del cantiere sarà di circa 400 giorni, con la chiusura dei lavori prevista per febbraio 2019 e un costo complessivo di 1,7 milioni di euro. "Un'opera fortemente voluta dai cittadini, i cui ...

A Mantova un commerciante è stato ucciso da un killer su una Pista ciclabile Video : Sandro Tallarico, 57 anni, famoso commerciante di abbigliamento è stato ucciso stamattina a Mantova sulla pista ciclabile [Video] di San Giorgio che porta al centro della citta'. E' stato ucciso da tre colpi di pistola ma solo uno di questi è stato fatale, che l'ha colpito sul petto all'altezza del cuore. I carabinieri hanno smentito la notizia che accanto al corpo era stato ritrovato un coltello di piccole dimensioni. Chi era la vittima? L'uomo ...

A Mantova un commerciante è stato ucciso da un killer su una Pista ciclabile : Sandro Tallarico, 57 anni, famoso commerciante di abbigliamento è stato ucciso stamattina a Mantova sulla pista ciclabile di San Giorgio che porta al centro della città. E' stato ucciso da tre colpi di pistola ma solo uno di questi è stato fatale, che l'ha colpito sul petto all'altezza del cuore....Continua a leggere

Mantova - agguato sulla Pista ciclabile : commerciante ucciso a colpi di pistola : E’ stato freddato con un colpo di pistola mentre camminava sulla pista ciclabile del ponte San Giorgio a Mantova. Sandro Tallarico, commerciante di 57 anni, è stato aggredito nella mattina di mercoledì e per il momento rimane ignoto il movente. L’assassino, secondo le prime indiscrezioni, ha sparato tre colpi e solo uno è stato mortale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. La vittima aveva un negozio di abbigliamento a ...

Mantova : agguato sulla Pista ciclabile - ucciso commerciante : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Un uomo di 57 anni, commerciante, è stato ucciso a questa mattina a Mantova, vittima di un agguato, mentre percorreva la pista ciclabile del ponte San Giorgio. L'uomo, Sandro Tallarico, è stato raggiunto da un colpo di pistola. Ignoto al momento il movente sul quale ind

Mantova - 57enne ucciso con un colpo di pistola lungo la Pista ciclabile : Mantova, 57enne ucciso con un colpo di pistola lungo la pista ciclabile Mantova, 57enne ucciso con un colpo di pistola lungo la pista ciclabile Continua a leggere L'articolo Mantova, 57enne ucciso con un colpo di pistola lungo la pista ciclabile sembra essere il primo su NewsGo.

Mantova - commerciante ucciso a colpi di pistola sulla Pista ciclabile : Misterioso agguato al mattino. Sandro Tallarico, 57 anni, aveva parcheggiato l'auto e si dirigeva a piedi verso il centro, dove aiutava il fratello in una...

Mantova - un 57enne ucciso a coltellate lungo la Pista ciclabile : Mantova, un 57enne ucciso a coltellate lungo la pista ciclabile L’uomo, colpito da un fendente al cuore, è stato ritrovato agonizzate da un passante. Inutili i tentativi di rianimarlo. Continua a leggere L'articolo Mantova, un 57enne ucciso a coltellate lungo la pista ciclabile sembra essere il primo su NewsGo.

Mantova - un 57enne ucciso a coltellate lungo la Pista ciclabile : Un uomo di 57 anni è stato ucciso a coltellate lungo la ciclabile che costeggia il ponte di San Giorgio a Mantova. A ritrovarlo, agonizzante, con a fianco un coltello di ridotte dimensioni, è stato un ...

La Pista ciclabile luminescente arriva anche in Italia : A Rimini, nell’ambito di Ecomondo 2017, fiera leader della green circular economy nell’area euro-mediterranea, l’azienda Bright Materials ha presentato la prima pista ciclabile luminescente d’Italia. Dopo Polonia e Olanda, sarà, dunque, la volta dell’Italia a tutto vantaggio dei ciclisti che potranno pedalare in totale sicurezza nelle ore serali e notturne, riducendo il rischio d’incidenti, oltre ad apportare un notevole risparmio energetico. In ...

La voce della Politica Tito - sottoscritto il contratto per la Pista ciclabile : stato firmato nella mattinata del 10 novembre, alla presenza della segretaria comunale, il contratto d'esecuzione tra il Comune di Tito e l'impresa Kratos srl (ex Edinvest), rappresentata da Angela ...