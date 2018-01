Dieta Barf | alimentazione naturale per cani

: RT @petyoo_it: Perché scegliere la dieta ?? #BARF per il ?? #cane? Ecco 8 buoni motivi ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ - Passion_ForDogs : RT @petyoo_it: Perché scegliere la dieta ?? #BARF per il ?? #cane? Ecco 8 buoni motivi ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ - croci_spa : Denti più sani e puliti, meno tartaro e alito profumato sono solo alcuni dei vantaggi di una dieta #Barf. Niki Natu… -

Leggi la notizia su ideegreen

(Di lunedì 22 gennaio 2018)per– Chi divide la propria vita con un cane si pone spesso il problema: è meglio alimentarlo con il cibo industriale come scatolette e croccantini, oppure dargli cibo fresco non confezionato? Negli ultimi anni si è sentito sempre più spesso parlare di, sigla che sta Biologically Appropriate Raw Food. Secondo i veterinari e nutrizionisti che appoggiano questo tipo diper gli animali da compagnia, lasta a indicare una corretta e sanache prevede cibo crudo biologicamente appropriato. Il metodo segue il principio base della natura, secondo cui ogni essere vivente è dotato di un suo specifico sistema digestivo. Il cane, in quanto tale, nasce carnivoro e necessita di conseguenza di un’fatta di cibi animali crudi. Ma è davvero così? Va bene per tutti gli animali o ci sono ...