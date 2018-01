Vittoria | emergenza prezzi ortofrutta | vertice a Palermo

#Pfas - dichiarato lo stato d'emergenza in Veneto : una Vittoria 5 Stelle per i cittadini : Il #Rally si sposta in Veneto. Oggi sarò in provincia di Verona a Sommacampagna, Soave e Campagnola di Zevio dove incontrerò artigiani e imprenditori. Domani, sempre in Veneto la mattina sarò a Montecchio Maggiore dove incontrerò le mamme preoccupate per la questione della Pfas. Noi ci muoviamo da tempo per questa emergenza sia in Regione Veneto sia in Parlamento e oggi la nostra Silvia Benedetti vi racconta come siamo riusciti ad ottenere ...

