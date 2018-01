M5s | pubblicato sul blog di Grillo l' elenco dei candidati 

: RT @Lettera43: Il #M5s ha pubblicato la lista completa dei candidati alla Camera e al Senato nei collegi plurinominali. - manig0ldo : RT @Lettera43: Il #M5s ha pubblicato la lista completa dei candidati alla Camera e al Senato nei collegi plurinominali. - Lettera43 : Il #M5s ha pubblicato la lista completa dei candidati alla Camera e al Senato nei collegi plurinominali. - RobertaTaralli : RT @andcasu: Al capogruppo del M5S Ferrara che ha pubblicato un video in cui viene bruciata una tessera del #PD vogliamo rispondere cosí. P… - carmelo_m5s : RT @LucaMiniero: Giorni fa #troll del #PD hanno pubblicato foto di #Roma con #rifiuti presso #Auchan di #Collatina. Siamo andati a vedere.… -

(Di domenica 21 gennaio 2018) È statosuldi Beppel'dei candidati per i collegi plurinominali del Rosatellum che saranno presenti nelle liste del MoVimento 5 Stelle, "così come definiti dalle parlamentarie e nel rispetto di quanto definito dalla legge elettorale". Confermati tutti i big: Di Maio,Fico,Taverna, Ruocco, Di Stefano e Toninelli, Bonafede, Fraccaro e Sibilia sono tutti primi nei loro collegi. Presentato anche un programma in venti punti (tra i quali non è presente il referendum sull'euro).