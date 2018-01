Windows 10 Redstone 4 | disponibile la build 17074 1002

: RT @WindowsBlogIta: Download e novità di #Windows10 #Redstone4 Insider Preview Build 17074.1002 - CavanWeb : RT @WindowsBlogIta: Download e novità di #Windows10 #Redstone4 Insider Preview Build 17074.1002 - filoage : Download e novità di Windows 10 Redstone 4 Insider Preview Build 17074.1002 - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: Download e novità di #Windows10 #Redstone4 Insider Preview Build 17074.1002 - FPSREPORTER : Download e novità di Windows 10 Redstone 4 Insider Preview Build 17074.1002 - FPSREPORTER : Download e novità di Windows 10 Redstone 4 Insider Preview Build 17074.1002 -

(Di sabato 20 gennaio 2018) E’ da qualche oraal download laper tutti gli utenti insider104 appartenenti al ramo di distribuzione fast! Lain questione non aggiunge nessuna novità alla scorsa, ma estende semplicemente la compatibilità anche agli utenti in possesso di PC con processore AMD. Ecco il comunicato ufficiale: Today we have released10 Insider PreviewtoInsiders in the Fast ring. Thisis the same as the version ofreleased last week with 2 additional fixes. We have fixed the issue causing AMD PCs to become unbootable – which means we have removed the block for AMD PCs we put in place last week. And we also fixed the issue causing certain devices to hang on the boot screen after upgrading if virtualization is enabled in the BIOS.