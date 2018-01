Microsoft realizza un software AI rivoluzionario

Leggi la notizia su surface-phone

(Di sabato 20 gennaio 2018) Disi può dire tutto tranne che non si impegni abbastanza nel settore della ricerca informatica che, con l’avvento della tecnologia di Intelligenza Artificiale (la cosiddetta AI), diventa ancora più importante. Il big di Redmond ha fatto sapere nelle scorse ore, tramite un post sul Windows Blog, che il team di ingegneri dedicati al Deep Learning è a lavoro su undalle capacità AI rivoluzionarie, portandosi ad un livello superiore rispetto alle versioni progettate da Google e Facebook. Infatti, quest’ultimo è in grado di fornire, utilizzando una sola e breve descrizione testuale, delle immagini che, diversamente da altri programmi simili, non prende dal Web (sarebbe troppo semplice) ma vengono generati; è un po’ come dire ad un pittore come disegnare un determinato oggetto. A testimonianza dell’ottimo lavoro svolto da, ilè ...