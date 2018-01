C' è solo una cosa che mette d' accordo Grillo e Berlusconi | il fastidio per i giornalisti

SPY FINANZA/ Sui mercati c'è una bomba (manca solo l'innesco) : Wall Street ha fatto segnare nuovi record e ci si chiede se le Borse riusciranno a salire ancora durante l'anno. Il punto di vista delle Neuroscienze.

Doccia una volta l'anno e cibo solo da guardare. Gli inquietanti dettagli sulla casa dell'orrore raccontati dal procuratore : Avevano il permesso di fare la Doccia una sola volta all'anno. A volte, incatenati da giorni e affamati, venivano scherniti con del cibo che gli veniva offerto per poi proibirgli di mangiare subito dopo. Il padre, David Turpin, è perfino accusato di aver abusato sessualmente di due figlie. I capi di accusa per i coniugi dell'orrore, i Turpin di Perris, California, che hanno segregato in casa e abusato dei loro 13 figli, sono più di ...

'Governo del presidente? solo per fare una nuova legge elettorale' : "Non c'è nulla di nuovo, abbiamo sempre detto che legge elettorale non dà governabilità. Noi certamente siamo una forza politica responsabile. Noi siamo disponibili Solo per nuova legge elettorale". Lo ha detto il leader di Leu, Pietro Grasso intervistato dal Tg3, rispondendo ad una domanda sulle affermazioni di D'...

Pietro Grasso : "Governo del presidente? solo per fare una nuova legge elettorale" : "Non c'è nulla di nuovo, abbiamo sempre detto che legge elettorale non dà governabilità. Noi certamente siamo una forza politica responsabile. Noi siamo disponibili Solo per nuova legge elettorale". Lo ha detto il leader di Leu, Pietro Grasso intervistato dal Tg3, rispondendo ad una domanda sulle affermazioni di D'Alema per il quale dopo il voto si deve puntare a un governo del presidente.

Calciomercato Inter - arriva Sturridge? solo ad una condizione : 1/16 LaPresse/PA ...