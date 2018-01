Taranto | scuole ancora chiuse a causa per le polveri Ilva | i bambini tornano in classe e

Taranto - scuole chiuse a causa delle polveri Ilva : i bambini tornano in classe e puliscono i banchi sporchi di minerale : Al ritorno nelle aule dopo due giorni di vacanze forzate a causa dei Wind days, i bambini delle scuole del rione Tamburi di Taranto hanno pulito i banchi con panni e fazzoletti che sono rimasti impregnati di polvere minerale. “Questo è il risultato”, scrive una insegnante postando la foto su Facebook. Le scuole del quartiere a ridosso dell’Ilva devono infatti restare chiuse nei giorni di forte vento proveniente da nord ovest che ...

Taranto - scuole chiuse per il wind day : è la decima volta dall'inizio dell'anno : Le polveri dell'Ilva invadono la città: stop alle scuole nel quartiere Tamburi, l'Asl consiglia precauzioni per bambini, anziani e soggetti a rischio come...

Taranto - un altro "wind day" : scuole chiuse per rischio polveri : Come già accaduto in passato, a causa di due giorni di vento forte da nord ovest è scattata a Taranto l’ordinanza (del 24 ottobre scorso) del sindaco Rinaldo Melucci che prevede nei giorni di vento...

Taranto - rischio polveri Ilva sul quartiere Tamburi : scuole chiuse per la quarta volta in un mese. Rabbia dei genitori sui social : Saranno chiuse per altri due giorni le scuole del quartiere Tamburi di Taranto a causa delle polveri dell’Ilva. Il 27 e 28 novembre sono stati classificati come ‘wind days’, i giorni in cui il vento soffia da nord-nordovest e il minerale usato nella produzione dell’acciaio può raggiungere il rione più vicino al siderurgico. Diventano così quattro in un mese i giorni di chiusura delle scuole disposti dal sindaco Rinaldo ...

Taranto - scuole chiuse per le polveri Ilva nella Giornata dei diritti dell’infanzia. E la Fedeli cosa fa? : “Le bambine e i bambini, le adolescenti e gli adolescenti hanno diritti che vanno tutelati e salvaguardati. Tanto più che loro stessi, per via della giovane età, spesso non sanno di possederli. Non discriminazione, pieno sviluppo, libertà di pensiero e di espressione, diritti alla salute e all’istruzione: la Giornata di oggi ci ricorda che questi – e molti altri ad essi collegati – devono essere gli obiettivi della nostra ...