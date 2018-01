Juventus | Emre Can | ' Futuro? Se ne sta occupando il mio agente'

Attenta Juventus - sale la concorrenza per Emre Can : la situazione : Beppe Marotta nei giorni scorsi ha manifestato prudenza e in effetti la concorrenza per arrivare a Emre Can e’ abbastanza serrata. Oltre alla Juve, infatti, anche il Manchester City si starebbe muovendo per il centrocampista tedesco in scadenza di contratto col Liverpool ma il vero rivale per i bianconeri potrebbe essere il Bayern Monaco: stando al “Mirror”, lo stesso Emre Can al momento non sarebbe molto interessato alla ...

Juventus-CR7 - Marotta ammette : “E’ impossibile. Seguiamo Emre Can - ma…” : Juventus-CR7, Marotta ammette: “E’ impossibile. Seguiamo Emre Can, ma…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-CR7- Beppe Marotta intervenuto ai microfoni di “Sky”, ha sottolineato alcune operazioni del prossimo mercato bianconero. Uno sguardo alla sessione di mercato invernale, dove i bianconeri, salvo clamorosi colpi ...

Juventus - Emre Can : 'Non ho ancora firmato per nessuno' : 'Non ho ancora firmato nulla con nessuno, sto parlando con tutti e, certo, anche con il Liverpool. Perché no? Ho ancora un contratto qui e sono in un club fantastico'. Il centrocampista del Liverpool ...

Emre Can : 'Non ho firmato con la Juventus - parlo con tutti' : ROMA - ' Non ho ancora firmato con nessuno, sto parlando con tutti e anche col Liverpool' . A domanda sul proprio futuro, Emre Can non si sbilancia. Il centrocampista del Liverpool , che dovrebbe ...

Emre Can esce allo scoperto e spiazza la Juventus : si rischia un nuovo caso Witsel! : “Il mio agente si occupa di tutto, ma io sono qui fino a questa estate. Non ho firmato niente con nessuno, sto parlando con tutti. Sto parlando anche con il Liverpool, perché no? Ho ancora un contratto qui, è un club fantastico”. Queste le parole di Emre Can che allontanano momentaneamente il calciatore dalla Juventus. Sembrava esssere tutto fatto con i bianconeri, ma evidentemente così non è. Emre Can è ancora in trattativa con ...

Juventus - Emre Can spaventa i bianconeri : “Non ho firmato niente. Sto parlando anche con il…” : Juventus, Emre Can spaventa i bianconeri: “Non ho firmato niente. Sto parlando anche con il…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Emre CAN- La Juventus è pronta a mettere le mani su Emre Can, il quale però non si sbilancia in vista del futuro. Come riportano alcuni media britannici, e come riportato da “Calciomercato.it”, ...