Juve | Perin ci pensa | ' E' il top mondiale | tutti lo vorrebbero Buffon'

Calciomercato Genoa - Perin apre alla Juventus : il portiere si sbilancia : 1/14 Lapresse/Tano Pecoraro ...

Juventus - Perin vice Szczesny. Il portiere rossoblù ammette : “Non avrei problemi…” : Juventus, Perin vice Szczesny. Il portiere rossoblù ammette: “Non avrei problemi…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Perin vice SZCZESNY- La Juventus pensa a Mattia Perin come rinforzo in vista della prossima stagione. Il portiere del Genoa, intervistato dai colleghi di “TuttoSport“, ha aperto le porte ad un ipotetico ...

Da Pau Lopez a Marchetti : c'è anche Perin nella listona Juve : TORINO - Saper programmare significa mettersi a cercare il vice dell'erede di Buffon invece dell'erede di Buffon . La differenza fra le due situazioni sta tutte nelle notti piuttosto tranquille che ...

Genoa - Perin avverte la Juventus : 'E' fortissima ma noi ci proveremo' : Una trasferta proibitiva che l'airone di Latina non ha però alcuna paura di affrontare: "Difficile incontrare di peggio - ha ammesso Perin alla Gazzetta dello Sport - Ma noi andremo a Torino per fare ...

Genoa - Perin già pronto per la Juve 'Nessun timore - siamo in ottima forma' : 'Il mister ha portato le sue idee, cerchiamo di seguirlo e i risultati parlano chiaro perchè come si sa nel mondo dello sport in generale sono i numeri che parlano e sono dalla sua. Ci ha portato le ...

Perin : 'Con la Juve sarà dura - ma ci proveremo' : Ballardini? Il mister ha portato le sue idee, cerchiamo di seguirlo e i risultati parlano chiaro perche' come si sa nel mondo dello sport in generale sono i numeri che parlano e sono dalla sua. Ci ha ...

Juve - occhi in casa Atalanta : la risposta di Gasperini : Il tecnico nerazzurro, a La Gazzetta dello Sport , ha detto la sua sulla finestra di trasferimenti invernale: 'Odio il mercato aperto e temo il prossimo, ma di solito in gennaio si fanno meno danni'.

Gasperini elogia Cristante poi svela : “Io sulla panchina della Juve? Ecco cosa dico” : Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Deejay’ nel corso della trasmissione ‘Deejay Football Club’, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha dichiarato: “Io in corsa per la Nazionale? Lippi mi ha chiesto la disponibilità, solo il fatto di essere preso in considerazione è stato un grande onore. Il recupero di Cristante? Quando è andato via Gagliardini abbiamo pensato a Cristante. Lo avevo visto giocare ma ...