Il Papa scende dall' auto per aiutare la poliziotta disarcionata dal cavallo

Poliziotta cade da cavallo davanti alla Papamobile - Francesco scende per soccorrerla : Piccolo incidente nel tragitto di Papa Francesco dalla messa al campus Lobito, in Cile, alla casa santuario di Nuestra Senora de Lourdes a Iquique, dove, nella chiesa, incontrerà due familiari delle vittime del regime di Pinochet.Papa Francesco è sceso dalla papamobile per assistere una agente della polizia che era caduta dal suo cavallo durante il passaggio del convoglio papale. La Poliziotta è caduta proprio vicino alla ...

Papa Bergoglio in Cile difende i diritti dei Mapuche - discendenti degli indios : Cerchiamo, invece, la via della nonviolenza attiva come stile di una politica di pace'. 'Dobbiamo lasciare da parte la logica di credere che ci siano culture superiori o inferiori' ha aggiunto il ...