Gustavo Rol | il mistero del sensitivo che impressionò il mondo

: #NowPlaying Gustavo Rol by Digi G'Alessio - john_spacial : #NowPlaying Gustavo Rol by Digi G'Alessio - YoungRadioMb : ora in onda Gustavo Rol - young radio - YoungRadioMb : ora in onda Gustavo Rol - young radio - fabiomonca : RT @Gustavo_Rol: Da una registrazione integrale – della durata di un lato delle vecchie audiocassette a nastro, parte... - Gustavo_Rol : Da una registrazione integrale – della durata di un lato delle vecchie audiocassette a nastro, parte... -

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 gennaio 2018) La risposta di Rol in merito ai suoi rifiuti fu: " La Scienza non può ancora analizzare lo Spirito " non convinse mai Angela. In merito, egli infatti scrive nel 1978 in " Viaggio neldel ...