Salvatore Ferragamo in ribasso. JP Morgan taglia il target price : Scivola a Piazza Affari il titolo Ferragamo , con una flessione dell'1,18% sui valori precedenti. Gli analisti della banca d'affari JP Morgan hanno taglia to il prezzo obiettivo da 21,5 euro a 20,5 ...

HSBC boccia Salvatore Ferragamo - titolo cade : Aggressivo avvitamento per Ferragamo , che tratta in perdita del 4,21% sui valori precedenti. Driver principale del ribasso, è la decisione presa dagli analisti di HSBC che hanno portato il giudizio ...

Salvatore Ferragamo - utile netto in calo nei nove mesi : (Teleborsa) - Ricavi stabili ma redditività in calo per Salvatore Ferragamo nei primi nove mesi dell'anno. I conti approvati oggi 14 novembre mostrano ricavi a un miliardo di euro con una lieve ...