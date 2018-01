Nestlé | cioccolato rosa per conquistare il mercato asiatico

Ferrero - ufficiale : acquista le barrette di cioccolato Nestlè negli Usa per 2 - 8 miliardi : MILANO - Dopo le indiscrezioni che sono arrivate via via nei giorni scorsi, ecco l'ufficialità: l'italiana Ferrero compie un importante passo di crescita nel mercato dolciario degli Usa e acquisisce ...

