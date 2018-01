Formula 1 | la Mercedes copia la Ferrari | monoposto svelata il 22 febbraio

Formula 1 - arriva la Mercedes : presentazione il 22 febbraio - come la Ferrari : Confermati ovviamente i piloti, il capione del mondo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La W09, così si chiama la monoposto, sarà svelata a Silverstone il 22 febbraio. presentazione sul web La ...

Mercedes - nuovo motore / Formula 1 - Andy Cowell sfida la Ferrari : “Ecco le novità a cui stiamo lavorando” : La nuova Mercedes punterà ad un motore tutto nuovo per sbaragliare la concorrenza come negli ultimi anni. Andy Cowell ha anticipato alcune novità attraverso un'intervista.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 11:58:00 GMT)

Formula 1 - Mercedes pensa ad un team B come Alfa Romeo-Sauber : Le collaborazioni della Ferrari con Sauber e Haas stuzzicano la fantasia della Mercerdes , che potrebbe seguire le orme del team di Maranello. Toto Wolff , numero 1 della scuderia campione del mondo, ha elogiato le partnership della Ferrari, parlando di una mossa intelligente che la stessa Mercedes sta tenendo in considerazione. Wolff ha dunque rivelato che la casa di Stoccarda sta ...

F1 - Mercedes - Wolff sicuro : 'Hamilton resterà in Formula Uno' : Personalmente mi aspetto una sua permanenza in Formula Uno per altre stagioni perchè si trova bene in questo mondo e perchè noi di Mercedes siamo felici di averlo in squadra'. Roberto Valenti 3rd ...

Formula 1 - stangate per Ferrari e Mercedes : ecco il motivo : Si avvicina il prossimo campionato di Formula 1, grande attesa per il nuovo possibile duello tra Ferrari e Mercedes ma nel frattempo per le due scuderie non arrivano buone notizie. Secondo le regole della FIA, infatti, per iscriversi al prossimo campionato bisogna versare una parte fissa e una variabile, legata al punteggio ottenuto nel campionato precedente. Per quanto riguarda il Cavallino, il bottino conquistato nel 2017 obbligherà Marchionne ...

Formula 1 - Hamilton : 'Il mio futuro è in Mercedes. Il colore preferito? Il rosso...' : Sarà difficile vedere Lewis Hamilton su una monoposto diversa dalla Mercedes. Il campione del mondo in carica, quattro volte iridato, 62 GP vinti, oltre al record di 72 pole position, difficilmente lascerà la scuderia tedesca al termine del 2018, anno in cui scadrà l'attuale contratto: "Voglio ...

Formula 1 - Ferrari - Vettel sulla lotta con la Mercedes : "Hamilton ha fatto la differenza" : Secondo Vettel, infatti, senza il talento del Campione del Mondo in carica, Mercedes non sarebbe riuscita a strappare il campionato del mondo alla Ferrari . Parole curiose con cui il tedesco ha dato ...

Formula 1 - Hamilton verso il ritiro? Il pilota della Mercedes si sbilancia : Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere alcune dichiarazioni di Rosberg che ha parlato di un possibile ritiro da parte di Hamilton, il campionato del mondo in carica ha deciso di rispondere all’ex compagno come riporta motorsport: “Ho un altro anno di contratto con la Mercedes e voglio rispettarlo. Ma sono arrivato a quel punto mi farò certamente delle domande riguardo al futuro. Qualora dovessi andarmene dalla F.1 so che non ...

Formula 1 - non solo la Ferrari : anche la Mercedes minaccia il clamoroso addio : Il campionato di Formula 1 è andato in archivio, si pensa anche al futuro in particolar modo alle novità regolamentari che potrebbero aprire clamorosi scenari. Non solo la Ferrari, anche la Mercedes potrebbe pensare ad un clamoroso addio, lo stesso scenario è stato paventato da Toto Wolff nel corso di un’intervista al Kronen Zeitung: “fare scelte bizzarre come quella di chiamare Michael Buffer a presentare il GP di Austin non rendono certo ...

Mercedes - Toto Wolff : 'Marchionne ha ragione a voler lasciare la Formula 1' : Lodi alla ferrari, fughe dalle domande più intriganti, ma non a quelle sulla gestione 'politica' della Formula 1, che da un anno è in mano agli americani di Liberty Media. 'Riparliamone tra un anno, ...

DIRETTA Formula 1/ F1 streaming video Rai e Sky gara live : vince Bottas - doppietta Mercedes! Vettel sul podio : DIRETTA FORMULA 1 F1, streaming video Sky e Rai gara Gp Abu Dhabi 2017: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo. Oggi 26 novembre.

