Baby gang contro i clochard | violenza e società secondo Kubrick

Emergenza Babygang a Napoli - De Luca : 'I genitori paghino i danni' : Tolleranza zero è stata la parola d'ordine più ripetuta due giorni fa alla Prefettura di Napoli, al termine della riunione del Comitato nazionale di sicurezza convocato per affrontare il fenomeno ...

Emergenza Babygang a Napoli - il ministro Orlando : 'Pronto a costituire pre-riformatori' : Cosa ne pensa delle babygang a Napoli? 'Bisogna approvare degli strumenti di carattere alternativo, anche di carattere correttivo, abbiamo un sistema minorile che funziona, quel che non funziona sono ...

Contro il fenomeno delle Baby gang l'arma giusta è la prevenzione : Il fenomeno delle baby gang sta diventando una vera e propria emergenza nazionale. Solo pochi giorni fa il ministro dell'interno Minniti si è recato a Napoli in un vertice alla prefettura per parlare di sicurezza e ordine pubblico. Come al solito si parla di un fenomeno inControllato e apparentemente inControllabile solo quando oramai è troppo tardi. Ma, in realtà, una soluzione c'è. Prevenire, non punire Certo, questo sarebbe l'imperativo ...

Baby gang - denunciati 6 ragazzi che danneggiarono la metro a Milano - : Secondo la questura erano parte del gruppo che, nelle notti del 24 dicembre 2017 e del 7 gennaio, vandalizzò l'ultimo treno della metropolitana diretta da Porta Genova verso Vimodrone, rovinando gli ...

Baby gang : due minori denunciati da Ps : (ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - La Polizia di Stato di Napoli ha individuato e denunciato due minori che la sera di domenica scorsa, nei pressi della stazione Policlinico della metropolitana, senza motivo, ...

Napoli - sassi e bottiglie contro la polizia : Babygang scatenate - agenti feriti : sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine a Napoli, momenti di tensione in diverse aree della città ed una poliziotta colpita ad un piede (ma regolarmente in servizio) per i...

Baby gang in azione anche a Ostia : Roma, 18 gen. (askanews) Terrorizzato ha chiamato il NUE per chiedere aiuto, perché gli avevano sparato addosso, il ragazzo egiziano che, insieme ad un amico, era in un parco pubblico ad Ostia, sul ...