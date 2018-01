VIDEO – Pattinaggio artistico | Europei Mosca 2018 | riviviamo il programma corto di

: Riviviamo il programma corto di Vanessa James e Morgan Cipres, coppia di artistico attualmente in testa dopo lo... - OA_Sport : Riviviamo il programma corto di Vanessa James e Morgan Cipres, coppia di artistico attualmente in testa dopo lo... - IC_via_Dante : RT @elisabethmiglio: @IC_via_Dante Pattinaggio che divertimento! - elisabethmiglio : @IC_via_Dante Pattinaggio che divertimento! - misscharmy : RT @OA_Sport: #Pattinaggio - Grande prova di Matteo Rizzo! Rivediamo il programma corto dell'azzurro - OA_Sport : #Pattinaggio - Lo spagnolo vuole il sesto titolo europeo consecutivo: rivediamo il suo programma corto -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) La coppia francese formata da Vanessa James e Morgan Cipres si trova attualmente in testa alla classifica dopo lo short program dei Campionatidi, quest’anno di scena sul ghiaccio della Megasport Arena di. La coppia allenata da John Zimmerman e Jeremy Barrett è stata protagonista di un primo segmento di gara pattinato senza alcun tipo di incertezze sulle note di “Make it rain” di Ed Sheeran: dopo aver eseguito come primo elemento un triplo twist chiamato di livello 2 dal pannello tecnico,i francesi hanno snocciolato un ottimo triplo salchow in parallelo, il sollevamento obbligatorio di gruppo tre con un +2 quasi unanime da parte dei giudici e un bel triplo flip lanciato (anche questo con GOE positivo), per poi concludere ilcon la spirale della morte e la sequenza di passi (chiamata di livello 4). Gli atleti transalpini hanno chiuso ...