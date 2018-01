Sport Invernali | il programma della settimana dal 18 al 21 gennaio Tutte le date e gli

Più che raddoppiati gli amanti di Sport Invernali che navigano (in rete) : Cresce il numero degli italiani interessati agli sport ad alta quota e cresce di conseguenza, secondo il portale internazionale per la comparazione prezzi online Idealo, l’acquisto di attrezzature sportive per la montagna online....

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Italia qualificata in 14 Sport su 15! Eclettismo sconfinato! : L’Italia si conferma uno dei Paesi più eclittici al mondo in ambito sportivo, una Nazione in grado di eccellere in qualsiasi disciplina. Il tricolore è sempre ben presente in ogni competizione e trova sempre il modo di mettersi in luce ai massimi livelli, distinguendosi soprattutto per la sua varietà e per la capacità di spaziare a 360° senza focalizzarsi troppo su un solo sport in cui essere competitivi. In questo modo si può spiegare un ...

Malagò : 'Un weekend clamoroso per gli Sport invernali' : Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando durante l'inaugurazione della Casa dello sport a Trento. 'Un'Italia bellissima, che ci rende orgogliosi - ha aggiunto - che in questi ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in tv : come guardarle in chiaro e in pay-per-view. Tutti gli appuntamenti su RAI ed EuroSport. ... : ... solo per gli abbonati, minuto per minuto con due canali a disposizione sul televisore (all'interno dei pacchetti Sky e Mediaset Premium) supportati da Eurosport Player per la diretta streaming di ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in tv : come guardarle in chiaro e in pay-per-view. Tutti gli appuntamenti su RAI ed EuroSport. Copertura pazzesca : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono indubbiamente il grande evento sportivo dell’anno: la fiamma torna ad ardere, i cinque cerchi tornano a essere grandi protagonisti, neve e ghiaccio saranno al centro dell’attenzione per due settimane, i campioni della stagione più fredda sono pronti per regalarci grandi emozioni e spettacolo nelle tante discipline che infarciscono il programma. Dal 9 al 25 febbraio la Corea del Sud sarà ...

Sport Invernali - la gioia del presidente CONI Giovanni Malagò : “Grande Italia!” : Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, come scrive l’ANSA, nella giornata odierna è stato molto attivo su Twitter, per complimentarsi con gli atleti azzurri per le numerose vittorie ottenute. Ad aprire questa giornata rivelatasi poi fantastica per i colori azzurri, è stata la tripletta femminile nello sci alpino, che il numero uno ha così commentato: “Goggia, Brignone, Fanchini, tripletta da sogno“, il tutto condito da tre ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : ITALIA DOMINATRICE! Tripletta in discesa : Goggia - Brignone - Fanchini! Tripudio Pellegrino-Noeckler a Dresda : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda domenica 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una domenica da ricordare. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la ...

Sport Invernali - tutti gli eventi di domenica 14 gennaio : programma - orari e tv : domenica 14 gennaio davvero ricchissima per gli Sport invernali. Si preannuncia una giornata infinita e infarcita di eventi delle più svariate discipline quando manca meno di un mese alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la team sprint di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : CHE ITALIA!!! Brignone - Pellegrino - Valcepina : tris di vittorie! Italia seconda nella staffetta di biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda sabato 13 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per un sabato da leoni. Occhi puntati sullo sci alpino con la mitica discesa di Wengen e il SuperG femminile a Bad Kleinkirchheim: l’Italia vuole essere protagonista con Peter Fill, Dominik Paris, Christof Innerhofer e ...