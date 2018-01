: M5s, Grillo stoppa le polemiche: "Parlamentarie chiuse, un successo" #m5s - MediasetTgcom24 : M5s, Grillo stoppa le polemiche: "Parlamentarie chiuse, un successo" #m5s - MartoranaTonino : Parlamentarie chiuse! I risultati domenica - savaresemarco : Chiuse le parlamentarie. Ora posso dirlo apertamente, ero candidato per il senato nelle Marche, la regione... - carlitadecuba : RT @FabioMartina72: @luigidimaio Nei partiti se non sei benestante trovi le porte chiuse #Parlamentarie #M5s #DiMaio - AlSilvio10 : RT @FabioMartina72: @luigidimaio Nei partiti se non sei benestante trovi le porte chiuse #Parlamentarie #M5s #DiMaio -

Lesi sono concluse. Lo annuncia il blog di Beppe Grillo sottolineando che "ildi cui blaterano i giornali invece non c'è stato.La proroga non è stata necessaria. La nostra è stata una prova di democrazia diretta online che non ha eguali per dimensione e importanza in tutto il mondo". E il M5S annuncia: "I risultati delle votazioni sono stati affidati a due notai che li custodiranno fino a domenica. Le liste definitive saranno annunciate questa domenica a Pescara".(Di mercoledì 17 gennaio 2018)