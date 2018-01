Rifiuti Raggi | noi fatto nostro dovere

Raggi replica al ministo Galletti sui Rifiuti : 'Fatto il nostro dovere - il suo è un attacco politico' : ...aveva ricordato che il dicastero "da tempo chiede un piano serio per dotare la città degli impianti necessari a risolvere la gestione del ciclo dei rifiuti della città d'arte più importante del mondo"...

Rifiuti Roma - Buschini a Raggi : nel Lazio i comuni sono 378 : Roma, 16 gen. (askanews) 'Il Lazio ha 378 comuni. Solo Roma ha problemi con i Rifiuti'. Lo afferma l'assessore regionale ai Rifiuti Mauro Buschini in risposta all'ultima dichiarazione del sindaco di ...

Virginia Raggi replica al ministo Galletti sui Rifiuti : "Fatto il nostro dovere - il suo è un attacco politico" : Virginia Raggi contro Gianluca Galletti sulla questione rifiuti. "Il ministro Galletti contraddice quanto affermato dal suo stesso Ministero - afferma il sindaco di Roma -: dapprima il Ministero dell'Ambiente accusa Roma di non aver indicato i siti per la realizzazione di impianti; poi nel pomeriggio il Ministro ammette l'esistenza degli impianti ma li giudica insufficienti. Viene il sospetto che l'attacco sia di natura politica"."Delle due ...

Rifiuti Roma - Galletti : chiediamo a Raggi solo di fare suo dovere : Roma, 16 gen. (askanews) 'La grave situazione dei Rifiuti di Roma non può essere derubricata a polemica politica elettorale. E' una realtà che purtroppo è ogni giorno sotto gli occhi di tutti gli ...

Rifiuti. Di Biase (PD) : “Fallimento Raggi e Montanari” : Rifiuti. Di Biase (PD):”La lettera del ministero dell’ambiente mette a nudo immobilismo e indecisioni Raggi e M5S”. “L’emergenza rifiuti a Roma non c’è, anzi se... L'articolo Rifiuti. Di Biase (PD): “Fallimento Raggi e Montanari” su Roma Daily News.

Raggi : a Roma problema Rifiuti non è emergenziale ma strutturale : Roma, 14 gen. (askanews) 'Non c'è un problema emergenziale rifiuti a Roma, ma un problema strutturale'. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, intervenuta a Non è l'arena su La7. Chiarendo '...

Amici 17 spazzini dei Rifiuti di Roma/ Maria De Filippi - Virginia Raggi dice sì : ecco come puliranno le strade : Maria De Filippi, il piano per ripulire Roma dai rifiuti coinvolgerà anche i ragazzi della scuola di Amici 17, ecco in che modo; la sindaca Virginia Raggi sostiene la conduttrice.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 11:04:00 GMT)

Un maiale tra i Rifiuti a Roma/ Giorgia Meloni contro Virginia Raggi : "Questa è l'immagine del fallimento M5S" : Un maiale tra i rifiuti a Roma, Giorgia Meloni contro Virginia Raggi: "Questa è l'immagine del fallimento M5S". Le ultime notizie.

Roma - Celli (RtR) : Raggi appare in Aula e poi scappa da Rifiuti : Roma, 11 gen. (askanews) 'E' apparsa in Aula Giulio Cesare per il voto sullo Statuto, poi la Sindaca si è eclissata lasciando lo scranno prima della discussione in programma sui rifiuti. Forse per l'...

Roma - Di Biase (Pd) : su Rifiuti Raggi tampona grazie a Abruzzo : Roma, 11 gen. (askanews) 'grazie al Presidente D'Alfonso e ai sindaci di Abruzzo e Lazio che sono venuti in soccorso a Roma l'emergenza rifiuti di questi giorni può essere temporaneamente mitigata'. ...