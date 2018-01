Champions League | Tenerife schianta l' Orlandina

Basket - Champions League 2018 : nette sconfitte per Sassari e Capo d’Orlando : Un martedì completamente da dimenticare per il Basket italiano in Champions League. Sassari e Capo d’Orlando sono uscite nettamente sconfitte dalle rispettive partite contro i francesi del Monaco e gli spagnoli del Tenerife. Terza sconfitta consecutiva per la Dinamo, che rischia di dire addio alla possibilità di qualificarsi alla fase successiva. Un netto crollo contro la Capolista del gruppo A, che si è imposta 87-55 al termine di una ...

DIRETTA/ Capo d’Orlando Tenerife (risultato finale 59-106) : Betaland - pesantissimo ko (Champions League) : DIRETTA Capo d’Orlando Tenerife: risultato finale 59-106. pesantissimo ko in Champions League per la Betaland, che di fatto saluta l'Europa. Iberostar sempre prima nel suo girone(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 22:00:00 GMT)

Champions League - la Dinamo crolla in casa del Monaco : ROMA - Dopo il passo falso in campionato contro Pesaro, costato il mancato accesso alle Final Eight di Coppa Italia, la Dinamo Sassari incassa un pesante ko anche in Champions League perdendo 87-55 in ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova sfida il Fenerbahce - a caccia di punti cruciali per la qualificazione : Civitanova torna subito in campo dopo aver vinto il big match con Trento in SuperLega e affronterà il Fenerbahce Istanbul nella terza giornata della Champions League 2018 di Volley maschile. I Campioni d’Italia apriranno le porte dell’Eurosuole Forum per affrontare l’ostica formazione turca ancora a secco di successi dopo le prime due uscite e sconfitta da Perugia poco prima di Natale. Mercoledì 17 gennaio (ore 20.30) la Lube ...

Basket - Champions League : Monaco-Sassari 87-55 - ora Capo d'Orlando-Tenerife : Monaco-Sassari 87-55 (18-17, 42-25; 75-40) Gara a senso unico a Monaco per la Dinamo Sassari, la squadra di Pasquini senza Stipcevic e Randolph ormai destinato al taglio, per il quale manca solo l'...

