Terremoto del Belice | stanotte due scosse nel giorno del 50esimo anniversario

Terremoto Belice - Mattarella : “La capacità di reagire la misura della coesione nazionale” : La capacita’ “dell’intero Paese di reagire alle tante calamita’ hanno rappresentato il momento della verita’, della misura della coesione nazionale, del riconoscersi in un comune destino“: queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciate nell’auditorium di Partanna, in occasione del 50° anniversario del Terremoto in Belice. “I sindaci rappresentano il riferimento ...

Perù - Terremoto di magnitudo 7.3 al largo delle coste - : Il sisma ha colpito il Paese questa mattina. L'Usgs l'ha localizzato a 42 chilometri a sudovest di Acari, sulla costa meridionale, a una profondità di 12,1 km. Non si hanno notizia di vittime o danni

Belice : 2 lievi scosse nel 50° anniversario del Terremoto [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Poggioreale - dove si sente ancora l’odore del Terremoto : «Se uno è stato ad Amatrice, andare poi a Poggioreale lo fa trovare davanti allo stesso scenario e provare le stesse sensazioni. Crolli, macerie, tanta polvere, questo sentono i Vigili del fuoco quando si trovano in un post terremoto e hanno dentro chiara la sensazione di quello che prova chi non ha più un posto dove vivere. Ti crolla il mondo addosso, non ci sono parole più corrette per dirlo». Lo stesso scenario con cinquanta anni di ...

Terremoto del Belice - 50 anni fa il sisma che devastò la Sicilia - : Il 14 gennaio 1968 nella zona compresa tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo si registrarono oltre 300 vittime

Canale d'Otranto : debole scossa di Terremoto a largo del Salento - dati INGV : scossa di terremoto rilevata a largo del Salento, nel Canale d'Otranto. Epicentro a 30 km da Leuca. I dati INGV. Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 13 gennaio 2018,...

Terremoto - Anas : “Dal 15 gennaio al via lo spostamento del fiume Nera” [FOTO] : 1/7 fiume Nera ...

La Sicilia ricorda il dramma del Belice - 50 anni dopo il Terremoto : Una serie di iniziative in vista del 50esimo anniversario del terremoto di magnitudo momento 6.4 che colpì la Sicilia occidentale la notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 causando oltre 300 morti e centomila sfollati

Belice - la bimba nata la notte del Terremoto : E' nata la notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968, mentre nella Valle del Belice la terra tremava. Una nuova vita sbocciata ai piedi di un albero d'ulivo, proprio nel momento in cui centinaia di persone ...

MADONNA DECAPITATA/ Vandalizzata una statua votiva a Salerno : aveva resistito al Terremoto del 1980 : statua della MADONNA DECAPITATA a Salerno, atto vandalico in via Posidonia. L'amarezza del Vescovo di Salerno tramite il portavoce, prosegue la caccia ai vandali(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 02:54:00 GMT)

Valle del Belìce 1968/2018 Cinquant'anni dal Terremoto; alla cerimonia il Presidente della Repubblica : La cerimonia sarà trasmessa all'esterno attraverso l'ausilio di un maxi-schermo e in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Partanna. Restano invece accessibili, a quanti vogliono ...

Terremoto - "crosta terrestre dell'Italia centrale vibra da agosto 2016" : anche scossa ad Amatrice collegata : «Questa sorta di vibrazione - ha aggiunto - continuerà ancora ed è dovuta al graduale adattamento del volume della crosta terrestre». Una sorta di vibrazione scuote la...

Terremoto di magnitudo 3.4 ad Amatrice - La crosta terrestre dellItalia centrale vibra dal 24 agosto 2016 : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 4:48 ad Amatrice, in provincia di Rieti. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ...