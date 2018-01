Lecce- Matera live | dalla Nord un incitamento particolare

: NOTIZIA TC Lecce-Strambelli, al Matera proposto Maimone - NewsTuttoC : NOTIZIA TC Lecce-Strambelli, al Matera proposto Maimone - TuttoMatera : Il match - Tre schiaffi a Lecce e ciao Coppa. Matera, brutto e spento - redazionetcp : #Matera, Ecco le parole di mister #Auteri - TuttoMatera : Il match - Tre schiaffi a Lecce e Coppa addio. Matera, brutto e spento - Mondo_SALENTINO : Esordio nel 2018 migliore non poteva davvero esserci per il Lecce, che strapazza il Matera con un secco 3-0... -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 14 gennaio 2018)sono scese in campo questo pomeriggio per disputare la gara di Coppa Italia di Serie C. Non c'è stato il pubblico delle grandi occasioni (da queste parti, la Coppa Italia non è molto seguita), che invece si prevede per- Catania (in programma domenica 21 gennaio alle ore 14.30). Soltanto 2.634 gli spettatori al "Via del mare". In campo, sono scese squadre con alcuni titolari e tanti giovani: è stata una gara diversa dalle altre di Coppa Italia, nelle quali giocano di solito soltanto i giovani. Stavolta, i due mister hanno optato per dare spazio anche ai big e far sgrattare la ruggine dopo 15 giorni di stop: i giallorossi si sono imposti con un rotondo 3-0. Dopo una prima mezzora di equilibrio, ha sbloccato il match l'attaccante lituano Edgard Dubickas al '39, Costa Ferreira al 50' e Linas Megelaitis all'88'. La Curvacarica la squadra Tutti i pensieri erano ...