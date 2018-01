Africa | la Grande muraglia verde riesce a contrastare la desertificazione nel Sahel

Ex concorrente del Grande Fratello aggredito da due Africani : L'ex concorrente del Grande Fratello non ha passato proprio un bel Capodanno, quello che doveva essere un giorno di festa si è trasformato in un incubo. Secondo quanto racconta BitchyF , Kevin ...

George Weah presidente della Liberia è solo l'ultimo esempio del grande valore politico che ha lo sport in Africa : Perché il legame tra sport e politica, in Africa, è più stretto che altrove: la storia è piena di trasformazioni sociali e culturali lanciate da calciatori e non solo.

George Weah presidente della Liberia è solo l'ultimo esempio del grande valore politico che ha lo sport in Africa : Da giocatore segnava un gol ogni due partite e nel 1995 ha vinto anche il Pallone d'Oro. Con la maglia del Milan ha conquistato due scudetti, nel 1995-96 e nel 1998-99, e ora, a 51 anni, è stato eletto nuovo presidente della Liberia. George Weah ce l'ha fatta: al ballottaggio dello scorso 26 dicembre ha superato il vicepresidente uscente Joseph Boakai con il 61,5% delle preferenze.Uno dei primi a congratularsi con Weah - come scrive il ...

In grande gioco Africa - Italia e Ue puntano a ruolo protagonisti : Accra, 28 nov. (askanews) Nel 'grande gioco' in atto nel continente Africano l'Europa e l'Italia cercano di giocare un ruolo di primo piano. Oggi e domani ad Abidjan in Costa d'Avorio si tiene il ...

Rugby - Sergio Parisse : “L’Italia ha voglia di riscattarsi : vogliamo lottare con il SudAfrica. Azzurri in grande crescita” : L’Italia è pronta per affrontare il Sudafrica nell’ultimo test match di novembre: domani gli Azzurri affronteranno il Sudafrica allo Stadio Euganeo di Padova. Le previsioni meteo annunciano pioggia e il terreno di gioco non sembra essere in grandissime condizioni. Nel consueto captain’s run Sergio Parisse ha fatto il suo punto della situazione: “Usciamo da una sconfitta con l’Argentina difficile da accettare, con un risultato ...