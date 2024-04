LIVE – Monza-Perugia 1-1 25-19 - 23-2 - 0-0 | gara-4 finale Scudetto Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Latestualedi-4 delladei Playoff delladimaschile. I brianzoli di Massimo Eccheli, memori dello splendido successo di-2, vogliono sfruttare ancora una volta il tifo del proprio pubblico per conquistare la vittoria che allungherebbe la serie a-5. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, invece, vanno a caccia di una grande prestazione per chiudere i giochi e sollevare il trofeo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? Si assegnerà il titolo o si rinvierà il verdetto a-5? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 28 aprile all’Opiquad ...