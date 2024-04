Napoli-Roma 1-1 - Olivera riporta gli azzurri in partita LIVE

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 aprile 2024) Ildi Calzona sfida i giallorossi di De Rossi al Maradona per cercare punti preziosi pere i piazzamenti europei del prossimo anno 65? Pareggio delcon il gol di. Si inserisce il terzino dopo un recupero palla di Cajuste, tiro deviato e diventa una carambola impossibile per Svilar 63? Laora ancor più tiene il controllo del pallone forte del gol di vantaggio 59? Rigore impeccabile di Dybala, la Joya tira angolatissimo e segna, Meret aveva intuito ma non può nulla 58? Calcio di rigore per la! Fallo ingenuo di Juan Jesus su Azmoun 57? Super chance per Lobotka, palla filtrante di Politano ma lo slovacco prova uno scavetto strano e Svilar para alla grande 54? Laora ha preso possesso del pallone e insiste, gli...