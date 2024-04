Pescara, 28 apr. (askanews) – L’annuncio arriva al minuto 65 di un discorso che complessivamente ne dura 73. E’ l’ufficializzazione di una notizia che già non era più un segreto per nessuno. Nessuna suspence, dunque, ma lo sfondo del mare di Pescara – che fa pendant con il tailleur azzurro ... Continua a leggere>>

meloni: «Scrivete giorgia e cambiamo l'Europa. Sinistra all'opposizione come in Italia». Comizio a Pescara di 73 minuti - Lo dice giorgia meloni dopo quasi un'ora di comizio, tra una battuta e l'altra pure sulle sue condizioni, «sull'ottovolante» per gli otoliti. Lanciando non solo la campagna elettorale di Fratelli ...

Continua a leggere>>

meloni si candida alle elezioni europee: “Non toglierò un solo minuto all’attività di governo” - La presidente del Consiglio giorgia meloni ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni europee nell'intervento di chiusura della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a ...

Continua a leggere>>

Cristiano Malgioglio: “Ho scritto una canzone d’amore per Cristiano Ronaldo” - "Ho scritto una canzone con una dedica d'amore a Cristiano Ronaldo. E' una dichiarazione d'amore che faccio a Ronaldo". Cristiano Malgioglio, ospite oggi di Verissimo su Canale 5, in una lunga intervi ...

Continua a leggere>>