Il 2023 anno record per l' export agroalimentare italiano Tra i prodotti più venduti all’estero vince la pasta

(Di domenica 28 aprile 2024) Bologna, 23 Aprile 2024 – Un nuovoper l'. In uno scenario globale dominato da incertezze e tensioni geopolitiche, l’riesce a ritoccare verso l’alto il proprio, superando i 62 miliardi di euro, evidenziando una tra le performance migliori tra i top esportatori mondiali (+6%, superati solo dalla Germania che ha fatto leggermente meglio, mettendo a segno un +6,2%, mentre Francia, Cina e Stati Uniti hchiuso l’in negativo). La crescita dell’Made in Italy sui mercati esteri è stata trainata da conserve vegetali (+13%), formaggi (+12%), ortofrutta (+9%) e carni preparate (+8%). Crescita sotto la media, invece, ...

Sipario su CampaniAlleva: edizione record, raddoppiati i visitatori del 2023. Minicozzi: ‘Ora evento nazionale’ - Sin dagli albori di Expo 2024 era nell’aria, poi i dati della tre giorni sono stati ampiamente confermati: la seconda edizione di CampaniAlleva è stata un successo inestimabile. Il Consorzio Cooperati ...

Martinangelo (Agrocepi) “Ue recepisca valori del Made in Italy”/ agroalimentare verso fatturato record - Corrado Martinangelo (Agrocepi): "Ue recepisca valori del Made in Italy e fermi concorrenza sleale". Il settore agroalimentare vola verso fatturato record ...

