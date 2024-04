Ultime Notizie Serie A | Bologna-Udinese - le parole di Thiago Motta e Cannavaro

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... Continua a leggere>>

serie A: Napoli-Roma 0-0 e Atalanta-Empoli 0-0 DIRETTA e FOTO - Napoli-Roma 0-0 DIRETTA e Atalanta-Empoli 0-0 DIRETTA in campo alle 18 di domenica 28 aprile per la 34esima giornata di serie A Si ferma Zielinski e Calzona per affrontare la Roma dovrà ricorrere ...

Alma Fano, sconfitta e retrocessione in Eccellenza: i granata ko a Avezzano salutano la serie D - AVEZZANO Sconfitta e retrocessione per l'Alma Juventus Fano che saluta la serie D e scende in Eccellenza. Fatale ai granata il ko sul campo del Avezzano in contemporanea alla vittoria del ...

serie C, Alessandria-Vicenza 1-2: il Lane rimonta e si salva in extremis - Gara col brivido per i biancorossi che riescono a blindare il terzo posto, a segno Busato e Ferrari. Ora occhi puntati sui playoff ...

