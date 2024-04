La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1 | ospiti della settimana da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 28 aprile 2024) Scopriamo insieme le anticipazioni del programma del daytime pomeridiano di Rai 1, in onda cinque giorni alladalle 14:00 alle 16:00. Domani, Latorna su Rai 1 con interviste e curiosità dal mondo dello spettacolo. Il programma, condotto da, andrà in onda dalaldalle 14:00 alle 16:00. Scopriamo ora le anticipazioni delle puntate previste per lache va dal 29al 32024. La scaletta di questacon i personaggi del mondo dello spettacolo intervistati dalla conduttrice29: Lasi apre con Giorgio Mastrota. Nel primo giorno...