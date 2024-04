Tripudio Civitanovese - conquistata la serie D davanti a 4 500 spettatori

(Di domenica 28 aprile 2024) Civitanova, 28 aprile 2024 – Missione compiuta: laha battuto la Jesina al Polisportivo, conquistando la promozione inD. Gli uomini di mister Sante Alfonsi hanno vinto il campionato di Eccellenza Marche, dopo un torneo sempre vissuto da protagonista. Serviva un successo per garantirsi il salto di categoria e il successo è arrivato, grazie a un rigore nel primo tempo di Spagna. I rossoblù tornano inD dopo sette anni. Per la società del patron Mauro Profili, si tratta della seconda promozione consecutiva. L’anno scorso, infatti, laaveva vinto il campionato di promozione, arrivando in Eccellenza. Oggi al Polisportivo di Civitanova c’erano circa 4.500

