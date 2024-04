Fuori DUBAI di SILVANA MARANI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 28 aprile 2024)è in radio da venerdì 26 aprile 2024 con “”, il nuovo singolo che l’artista afferma di aver scritto nel periodico del Covid, mentre eravamo tutti chiusi nelle case. Andiamo a saperne di più. E’” di SilvaDa venerdì 26 aprile è in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo digià disponibile sulle piattaforme digitali dal 19 aprile. “” è un brano che racconta del viaggio della cantautrice nella città di. Attraverso le sue parole, si percepisce una sensazione di libertà e spensieratezza mentre si allontana dalle persone care per “staccare la spina”. Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano in un ...