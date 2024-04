Calciomercato Milan – Difensore - via Kjaer? Ritorno di fiamma dalla Francia

Il Milan avrebbe inviato degli Emissari in Argentina per visionare il giovane gioiello del River Plate per il prossimo Calciomercato Continua a leggere>>

Il Milan avrebbe inviato degli emissari in Argentina per visionare il giovane gioiello del River Plate per il prossimo Calciomercato Continua a leggere>>

Calciomercato Milan , Malick Thiaw è entrato nel mirino di due grandi club europei e Gwoffrey Moncada ha preso posizione sul suo futuro Ieri il Milan ha pareggiato 0-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium, facendo un passo in avanti verso il secondo posto in campionato. Ad attaccare è stata ... Continua a leggere>>

milan, pronti due colpi per Lopetegui: i nomi - Ecco i due colpi che il milan avrebbe in programma per mettere Lopetegui in condizione di avere subito una rosa competitiva.

Continua a leggere>>

milan: vicino l’accordo con il nuovo allenatore, è lui il prescelto - Con il milan pronto a voltare pagina, l’arrivo di Lopetegui potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo ricco di sfide e successi, riaffermando il club tra le potenze del calcio europeo. La ...

Continua a leggere>>

milan, colpo di scena: campo libero per Lopetegui - In primo luogo c’è da decidere chi siederà sulla panchina di un traballante Pioli, poi verrà il momento del calciomercato. Tuttavia è chiaro che il passaggio primario è quello di scegliere chi sarà la ...

Continua a leggere>>