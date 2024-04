Softball | Pianoro vince contro Macerata nella domenica di Serie A1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024)sul velluto nell’unica sfida in programmadedicata allaA1 2024 di, Campionato arrivato al suo quinto turno ufficiale. La compagine emiliana si è infatti impostain entrambe le sfide pianificate, agganciando così il quarto posto in classifica. In gara-1 le Blue Girl hanno dettato immediatamente legge, marcando nell’inning inaugurale ben quattro punti di risposta al singolo sigillo segnato precedentemente dalle marchigiane, sfruttando il triplo di Logan Moreland e i singoli di Di Pancrazio, Carati e Borracelli. Nel sesto turno ci sarà poi spazio per altri due timbri per, messi a referto con le valide di Moreland e Trevisan. Si sveglia poi troppo tardiin gara-2: ...